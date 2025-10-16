Muere la exdiputada del PSOE Carlota Bustelo a los 85 años
La socialista fue la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.
La exdiputada del PSOE y feminista Carlota Buselo ha fallecido a los 85 años, según ha lamentado esta mañana la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la dirección del partido, en sus redes sociales. La socialista fue la primera directora del Instituto de la Mujer y miembro en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Carlota Bustelo se unió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1974. Fue diputada en la Legislatura Constituyente entre 1977 y 1979, donde luchó, entre otras cuestiones, por la legalización de los anticonceptivos y la igualdad de derechos para hombres y mujeres. En 1983, fue nombrada la primera directora del Instituto de la Mujer, cargo que desempeñó hasta 1988, y durante toda su vida defendió el derecho al aborto y de una legislación que permitiera a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo