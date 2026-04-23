Russell Brand admite haber mantenido relaciones con una menor de 16 años, pero niega los cargos de agresión sexual

El actor y humorista británico Russell Brand fue acusado el pasado mes de abril de 2025 violación, agresión sexual y abuso sexual por parte de cuatro mujeres distintas en incidentes que supuestamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

En la primera vista celebrada el pasado mes de diciembre, Brand negó los cargos de violación y agresión sexual que recaían sobre él y se declaró inocente en relación a los hechos que tuvieron lugar en 2009.

Ahora, Brand ha concedido une entrevista en el programa The Megyn Kelly Show, donde ha admitido que mantuvo relaciones con una menor de 16 años cuando él tenía 30, aunque ha querido dejar claro que la edad de consentimiento en Reino Unido es a partir de los 16.

"Gracias, Megyn Kelly, por darme la oportunidad de abordar, en particular, tu enfado, que es totalmente legítimo y comprensible. La verdad es que en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años, y sí, me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30, pero a esa edad era una persona muy diferente. Era mucho más joven e inmaduro", se justificó el actor.

No obstante, Brand aseguró haber sentido que había tenido comportamientos "abusivos" en cuanto a la diferencia de edad y de poder que existía entonces con la mencionada menor de edad.

"El sexo consensuado, en realidad, cuando existe una marcada diferencia de poder — porque la hay cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer mujeres— como me ocurría a mí en aquel entonces, creo que implica una especie de explotación. Creo que es aprovecharse", ha añadido.

"Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no tuve en cuenta, casi nada cómo ese sexo afectaba a otras personas", ha detallado. No obstante, queda por ver si de cara al juicio que finalmente tendrá lugar en el mes de octubre por los mencionados casos, el actor continúa declarándose inocente o admite alguno de los cargos que recaen sobre él.