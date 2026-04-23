El profundo significado del regalo de Zelenski a Robles en su visita a Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, impone a la ministra española de Defensa, Margarita Robles, la Orden de la Princesa Olga, el 22 de abril de 2026, en Kiev.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo este miércoles que el Gobierno no dejará de apoyar a Ucrania pese a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una conflicto que calificó de incomprensible y contrario al derecho internacional.

"Es verdad que están pasando unas cosas terribles en Oriente Medio pero no nos podemos olvidar de Ucrania", dijo en declaraciones a los medios la ministra.

Robles explicó que se comprometió ante los dirigentes ucranianos con los que se reunió en Kiev a enviar más material militar, pero declinó por "prudencia" dar más detalles sobre la asistencia que tiene pensado ofrecer España en este capítulo.

La ministra afirmó también que "España va a estar siempre con la paz", y señaló sobre el conflicto de Irán que es "una guerra sin motivo", "contra el derecho internacional" y "que no tenía sentido".

"Precisamente por eso, porque creemos firmemente en el derecho internacional, porque creemos firmemente en la paz, desde el principio hemos apoyado al Gobierno ucraniano y vamos a seguir haciéndolo", declaró.

La titular de Defensa hizo estas declaraciones después de recibir del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga, una de las más importantes que otorga Ucrania y que se concede exclusivamente a mujeres.

"Es para todas las mujeres españolas, para las mujeres ucranianas, que son siempre las víctimas, una vez más, de esta terrible injusticia", afirmó.

La Orden de la Princesa Olga es una condecoración civil que honra a Olga de Kiev y se otorga a mujeres por sus méritos personales en los ámbitos estatal, productivo, científico, educativo, cultural, caritativo y otras actividades sociales, así como por su labor en la crianza de los hijos en el seno familiar.

Fue establecida mediante el Decreto Presidencial n.º 827/97 del 15 de agosto de 1997 y cuenta con tres grados o clases. La medalla de primer grado está adornada con cuatro amatistas rectangulares y presenta un ornamento dorado con detalles en plata. Los otros dos grados también incluyen piedras preciosas.

Tanto ciudadanos ucranianos como extranjeros pueden optar a la orden. El Presidente de Ucrania puede revocarla si la persona que la ostenta es condenada por un delito grave, informa el Ministerio de Defensa del país en su web.

Anuncio de nueva ayuda

Además de ser recibida por Zelenski, Robles se reunió también en Kiev con el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, y con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Valeri Vavriniuk.

En esos encuentros, la socialista anunció que España enviará 100 vehículos blindados VAMTAC y un suministro de munición de artillería de 155 milímetros a la Guardia Estatal de Fronteras de Ucrania. "Esta colaboración es una muestra del compromiso de nuestro país con la defensa de los valores democráticos, la libertad y una paz justa y duradera", declaró Robles en un comunicado de prensa del ministerio

Los primeros envíos llegarán en mayo. A estas entregas se les añadirán proyectiles de artillería de 155 milímetros.

Los vehículos todoterreno VAMTAC pueden recorrer largas distancias, cambiar de posición rápidamente y alcanzar velocidades de 135 kilómetros por hora (83 millas por hora), según informó el ministerio . Las fuerzas ucranianas utilizan estos vehículos para montar y operar misiles de defensa aérea Rapid Ranger.

¿Y qué es esto del Rapid Ranger? Pues un sistema móvil de defensa aérea guiado por láser, fabricado en el Reino Unido, diseñado para un despliegue rápido y eficaz contra amenazas que vuelan a baja altura, incluidos drones y helicópteros.

España, miembro de la OTAN y de la UE, ha proporcionado apoyo militar, financiero y de otro tipo a Kiev desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. La ayuda ha incluido tanques Leopard 2A4 y entrenamiento para soldados ucranianos.