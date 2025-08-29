Open Arms responde con vehemencia a Abascal tras su polémico tuit

La organización Open Arms ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras su propuesta de hundir el barco de rescate de la ONG, y ha asegurado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y Aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", ha escrito la entidad social en su cuenta de Instagram.

La ONG ha acompañado su post de una galería de fotos, entre ellas una de Abascal sobre la que ha escrito "su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra de las imágenes aparece el barco de rescate de Open Arms con el mensaje: "Determinación. Insumergible" y "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 700.000 personas, acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".

En otra de las imágenes la entidad ha recordado que es "una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. "Nuestros barcos son fuertes pero nuestro espíritu es insumergible", añade la organización.

Bolaños habla de "violencia verbal"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha considerado este jueves que "la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física", en respuesta al mensaje del presidente de Vox, Santiago Abascal, contra Open Arms.

"Hoy contra migrantes, mañana contra quienes piensen distinto", ha advertido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Además, Bolaños ha añadido: "Estaré atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder".

Posteriormente, Abascal ha contestado a Bolaños, con una nueva publicación en la que se reafirma en su propuesta: "Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras". "Lo que es letal para la convivencia es la invasión islamista que estáis promocionando", ha respondido el líder de Vox al ministro.