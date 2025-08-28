Óscar Camps, fundador de Open Arms, responde a Abascal: "Es fascismo puro"

"Más de 70.000 personas salvadas en 10 años: esa es nuestra respuesta frente al odio". Con este dato ha contestado Òscar Camps, fundador de Open Arms, al líder de Vox, Santiago Abascal, quien este miércoles pidió "confiscar y hundir ese barco de negreros", en referencia al buque de la organización que se encuentra atracado en Tenerife.

Las palabras de Abascal son, para Camps, "fascismo puro". "Negreros fueron los que comerciaban con esclavos. Nosotros salvamos vidas", ha defendido el rescatista. Su respuesta es similar a la que ha ofrecido desde el barco el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo. "Es un auténtico fascista", ha comentado el mandatario a la prensa: "Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y en este caso desgraciadamente lo tiene, uno debería ser un poquito más prudente con las declaraciones".

Durante la visita, y también en declaraciones ante la prensa, Òscar Camps ha aclarado que el objetivo de Open Arms "no es el de sustituir a Salvamento Marítimo". "Ellos hacen su trabajo, igual que en el Mediterráneo Central no sustituimos a las Guardias Costeras. Nosotros venimos aquí a intentar aportar más conocimiento sobre la realidad que se vive en estas rutas migratorias y sensibilizar a la ciudadanía. Estamos ante un discurso racista y xenófobo que lamentablemente cala en algunas partes y nosotros somos la contrapartida", ha comentado Camps, quien ha recordado que en los últimos diez años "más de 3.500 niños han muerto en el Mediterráneo".

Camps ha hecho referencia a la fotografía del pequeño Alan Kurdi, el niño sirio de origen kurdo que apareció muerto en una playa de Turquía en septiembre de 2015 y cuya imagen dio la vuelta al mundo. Según el fundador de Open Arms, después de aquello parecía que "nunca más" pasaría algo así pero "es siempre lo mismo". "Sigue pasando. Un niño muere cada día en el mar Mediterráneo", ha denunciado.

Open Arms comenzó a funcionar en aquel momento, tras la foto de Alan Kurdi. "Como socorristas, vimos la necesidad de estar ahí. Viajamos de urgencia a Lesbos para socorrer a los cientos de refugiados sirios que huían de la guerra. Fue, sin saberlo, la primera misión de Open Arms", recuerdan en su web. Desde entonces, y como ha recordado hoy Camps a la ultraderecha, han salvado la vida a más de 70.000 personas. Hace tan solo unos días, el barco Astral, también de Open Arms, salvó a otras 51 personas, entre ellas once mujeres y tres bebés. Es la misión número 120 de la organización.