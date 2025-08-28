El presidente canario, Fernando Clavijo, responde a Abascal: "Es un auténtico fascista"

El atraque del buque de rescates humanitarios Open Arms a la isla de Tenerife ha agitado a la ultraderecha. Hasta tal punto que el líder de Vox, Santiago Abascal, publicaba ayer miércoles un mensaje en su cuenta oficial de X en el que aseguraba que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO", en una acción "para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa".

En este sentido, y con los pies sobre la cubierta del Open Arms amarrado en el puerto tinerfeño de Santa Cruz, el propio mandatario canario, Fernando Clavijo, ha respondido a las palabras de Abascal. Preguntado por la prensa, el político de Coalición Canaria ha respondido al instante y ha sido muy claro: "Es un auténtico fascista".

No se ha quedado ahí el presidente del Gobierno canario -que comparte en coalición con el Partido Popular-, sino que ha valorado que el líder de Vox "debería medir un poco más las palabras, cuando uno tiene un puesto de responsabilidad". En ese momento ha hecho una breve pausa, "y él [Abascal] en este caso, desgraciadamente lo tiene", para continuar: "Pues uno debería ser más prudente con esas declaraciones, sobre todo porque lo que luego no va a poder impedir es que otros actúen de la misma forma contra ellos. Eso es un sinsentido, lo que genera es crispación, lo que genera es malestar".

Clavijo: "Estoy seguro de que si Abascal naufragase y el 'Open Arms' estuviese cerca iría a rescatarlo"

Clavijo ha advertido que el discurso de Abascal "le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a él le moleste también la democracia, igual que el Open Arms, cosa que algunos comenzamos a pensar". También ha pedido a Vox que al menos respete el trabajo humanitario del Open Arms.

"Igual que yo respeto, aunque no comparto para nada su discurso, que ellos puedan estar en el Congreso, que ellos puedan estar en el Senado, porque esas son las reglas de la democracia, yo creo que también deben respetar que otras personas que piensan totalmente distintos y que afortunadamente aún somos mayoría, podamos hacer esa labor como hace el Open Arms de solidaridad y de respeto por la vida humana".

Antes de finalizar su intervención en dicha rueda de prensa, visiblemente indignado por la afirmación de Abascal, ha dejado una reflexión a su medida para que el líder de Vox pueda empatizar. "Además, estoy seguro de que si Abascal naufragase y el Open Arms estuviese cerca iría a rescatarlo", ha dicho Clavijo, sentenciando: "Cosa que no sé si él haría con el Open Arms".

