Óscar Puente bautiza una nueva doctrina jurídica y vaticina cuándo juzgarán al novio de Ayuso

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado este miércoles acerca de una de las noticias del día, al haber trascendido una nueva información acerca de la investigación que afecta al empresario Alberto González Amador, también conocido por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana, se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió al juez instructor del caso de que era necesario y no hacerlo "dificulta enormemente" su trabajo para elaborar el informe requerido.

En este sentido, el titular de Transportes, fiel a su estilo irónico, se ha pronunciado sobre la noticia que adelantaba esta mañana la Cadena SER y que le ha dado pie a comentar otro reciente caso de tribunales. De hecho, incluso le ha brindado la oportunidad de acuñar una suerte de término jurídico en el que alude a Francisco Nicolás Gómez, más conocido popularmente como el 'Pequeño Nicolás'.

En este sentido, Óscar Puente ha introducido una referencia a la suspensión de entrada en prisión que autorizó la Audiencia Provincial de Madrid a Nicolás Gómez, quien en un inicio fue condenado a 12 años y medio de prisión por la comisión de distintos delitos, pero tras la aplicación de atenuantes, y al quedar varios de los delitos sin penas superiores a los dos años de cárcel, le han permitido librarse del ingreso a cambio de una multa de 18.000 euros y de la promesa de no delinquir en los próximos cuatro años. Ha sido una cuestión comentada en el debate político y no exenta de polémica.

Óscar Puente, sobre el novio de Ayuso: "Y le aplicarán la doctrina Pequeño Nicolás"

Así, en una publicación en su cuenta oficial de X, Óscar Puente ha indicado sobre las dilaciones en la investigación a González Amador que "y así, dando tumbos, lo juzgarán en 2040". Una vez llegado a ese teórico horizonte legal, el ministro también anota que "y le aplicarán la 'doctrina Pequeño Nicolás' para suspenderle la pena, si es que le condenan". No se ha quedado ahí el titular de Transportes que también ha lamentado que "no se están cargando la imagen de la justicia", el problema es que "se la han cargado ya".