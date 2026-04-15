Óscar Puente tira de ironía para responder a la polémica de Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado este miércoles a los presentadores de televisión, Pablo Motos y Sonsoles Ónega, por asegurar en el programa "El Hormiguero" que el IVA de los libros estaba en el 21%, cuando realmente se aplica el superreducido (4%).

El momento se ha vuelto viral en redes sociales a las pocas horas de su emisión. Motos aseguraba que el IVA de los libros estaba en el mismo nivel que si adquieres "un paquete de Ducados". "Hay que hacer campaña para rebajar el IVA de los libros. Son 23 eurillos. Es mucho porque quiero que la gente compre muchos libros y mover la industria. Una idea es bajar el IVA de los libros", añadía por su parte Ónega, premio Planeta en el año 2023.

"El IVA de los libros no debería existir. Si tú quieres un país culto, dale alguna facilidad. Sería una cosa muy celebrada. Lo que pasa es que el presidente del Gobierno está en China y no sé si le llega...", insistía Motos.

Rápidamente, las redes sociales han recordado que Motos y Ónega estaban en un error. El IVA de los libros es del 4%, igual que el pan, el aceite de oliva, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos, los cereales y los productos naturales según el Código Alimentario.

Óscar Puente, al ministro al que no se le escapa ninguna polémica, ha dejado clara en redes sociales su opinión sobre este error de Pablo Motos y Sonsoles Ónega. "Siempre he admirado la versatilidad de los presentadores de televisión. Tienen tiempo y talento para presentar programas y escribir novelas de mucha calidad. Pero parece que no les queda tiempo para informarse previamente de lo que hablan", ha sentenciado.

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta porque recae sobre una manifestación indirecta de la capacidad económica, concretamente, el consumo de bienes y servicios. El tipo general de IVA es el 21% y los tipos reducidos vigentes son el 10% y el 4%. También se aplica el 0% a determinadas operaciones.