Oskar Matute comparte lo que pasó en esta comisión del Congreso en 2018 y no tiene desperdicio

El diputado de Bildu Oskar Matute ha compartido en Twitter un fragmento del interrogatorio que realizaron durante una comisión de investigación a Francisco Álvarez Cascos en 2018.

Lo ha hecho justo cuando ABC ha publicado que el exsecretario general del PP habría cobrado 4,7 millones de euros a través de empresas con las que Cascos habría mantenido relación durante su etapa en el Gobierno de José María Aznar.

Ahora, Matute ha compartido algunas de las preguntas que le hizo a Cascos en esa comisión en la que también participó el diputado de ERC Gabriel Rufián. Matute enumeró las formas en las que supuestamente aparecía el nombre del político asturiano en los papeles de Bárcenas.

Cascos le respondió que no sabía con qué intenciones aparecía en esos papeles y que él no había percibido ningún dinero que no estuviese declarado en Hacienda. Matute le preguntó si nunca tuvo curiosidad por conocer cómo funcionaban las cuentas del PP siendo el secretario general del partido.

"La gente ociosa suele hacer esas cosas, la gente ocupada no", le dijo Cascos.

"'El que nace lechón, muere gorrino'. Aquí un fragmento del interrogatorio a Francisco Álvarez-Cascos en 2018, que negaba cualquier tipo de implicación en diversos casos de corrupción y negocios opacos. ¿Lo seguirá sosteniendo hoy?", ha escrito Matute con el vídeo en Twitter.