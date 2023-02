Pablo Echenique: "No entendemos que el PSOE no se siente a hablar del 'sólo sí es sí'

Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, presenta estos días su libro, Memorias de un piloto de combate, editado por Arpa, en el que habla de su etapa en Podemos desde el inicio de la formación morada hasta el gobierno de coalición, pero en el que también desvela partes más personales de su figura.

En la entrevista con El HuffPost, Echenique comenta muchas de las cosas que relata en el libro, la mayoría relacionadas con cómo convive con su elevada discapacidad, pero también sobre cuestiones políticas que menciona en él, como las diferencias con Errejón.

Pero la conversación también transitó por cuestiones de actualidad, como la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', que se pretende abordar tras la rebaja de penas a agresores sexuales que se han producido tras su entrada en vigor.

¿Qué le parece lo que está sucediendo alrededor de la ministra Irene Montero con la polémica de la ley del 'sólo sí es sí?

Creo que su figura es cada día un poquito más grande. Estos días veía cómo trata la prensa extranjera los avances feministas que está habiendo en España. Y claro, fuera del ecosistema mediático madrileño, desde París, Londres o Nueva York, ¿qué se ve? Que España está a la vanguardia de los avances feministas a nivel mundial. La semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos una nueva ley del aborto para garantizar que todas las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo en el sistema público de salud; y la ley trans, que es un avance en derechos que muy pocos países del mundo han conseguido llegar a ese punto. Eso tiene que ver con que en España hay un movimiento feminista muy potente. Lo vimos en 2018 y antes. Pero también tiene que ver, y hay que decirlo, con que Irene Montero ha dado batallas muy difíciles, pagando un alto coste personal, ante una reacción furibunda. No voy a abundar en las barbaridades que se han dicho y se dicen de ella. Hablamos de las cosas que se dicen de mí en Twitter, multiplica eso por mil y es lo que le dicen a Irene Montero. Pues ahí está ella peleando por los derechos de todas, dando la cara y consiguiendo avances en el BOE.

Creo que lo que está pasando con la ley del 'sólo sí es sí' se entiende desde ese lugar. Es una reacción a que hayamos introducido en el Código Penal que para que una relación sexual sea una agresión basta con que no sea consentida. Eso lo entiende cualquier mujer. Los sectores patriarcales de la sociedad lo han visto como una afrenta y algo que había que combatir. Es lo que estamos viendo.

La ley, de todos modos, parece abocada a una reforma tras la propuesta presentada por el PSOE en el Congreso, ¿hay posibilidad de acuerdo?

Eso es lo que estamos intentando y lo que está intentando el Ministerio de Igualdad. Había negociaciones, como es bien sabido.

Había.

Sí, claro. El PSOE nos traslada en el puente de la Constitución que quería tocar la escala penológica de la ley. A partir de ahí, el Ministerio de Igualdad se pone a trabajar y a negociar con el PSOE. Además, con voluntad de acuerdo. Porque hay que entender que nosotros pensamos que la ley no tiene un problema de definición de las escalas penológicas. De hecho, esa parte de la ley la hizo el ministro Campo [extitular de Justicia], del PSOE, no tanto Igualdad. Nosotros pensamos que hay un problema de aplicación por un sector minoritario pero importante de la judicatura. Aun así, con voluntad de unidad y de llegar a acuerdos, aceptamos la premisa del PSOE. ¿Queréis modificar la escala? Aceptamos, pero el consentimiento tiene que seguir en el centro.

Estábamos negociando discretamente con ellos cuando filtran a los medios su propuesta. Eso, cualquiera que sepa negociar, sabe que dinamita la negociación. Por si fuera poco, presentan unilateralmente una propuesta en el Parlamento. La ministra de Igualdad les pide hace una semana una reunión para llegar a un acuerdo y todavía no han contestado. Entonces, sí, pensamos que hay que llegar a un acuerdo y todos los días le estamos recordando al PSOE es que nos sentemos a hablar.

Parece complicado el acuerdo así, ¿no?

Yo no sé qué clase de cálculo estratégico están haciendo, pero creo que cualquier fuerza política se equivoca si está haciendo algún tipo de cálculo con algo tan sensible como esto. Las mujeres entienden perfectamente lo que supone el calvario probatorio que vimos en el caso de La Manada. Que una víctima de agresión sexual tenga que probar con heridas en su cuerpo que se jugó la vida frente a un agresor sexual para ser considerada víctima de primera. Eso no puede volver. Creo que es algo lo suficientemente importante como para que nadie intente hacer política con esto. ¿Entendemos lo que está haciendo el PSOE? No, no lo entendemos. No entendemos cómo puede ser que no se sienten a hablar, que es el primer paso para poder arreglar cualquier tipo de problema que haya en el Gobierno.