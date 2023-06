Pedro Sánchez se conjura contra las divisiones internas del PSOE y la derecha para "salir a ganar"

Europa Press via Getty Images

"No hemos hecho todo este camino para quedarnos aquí". Esa ha sido una de las frases que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha proclamado este sábado en el Comité Federal de su partido. A la frase le han puesto el punto y seguido los presentes con un aplauso cerrado.

El encuentro, sin embargo, no ha estado exento de tensiones. No han acudido Adrián Barbón, Javier Lambán ni Emiliano García-Page, que han interpretado la intervención de la Ejecutiva Federal del partido en las listas electorales de sus territorios para modificar nombres como una "imposición".

Otros líderes que sí han acudido al acto, sin embargo, han subrayado que el partido se presenta unido y con ganas de redoblar al máximo los esfuerzos de cara a la cita electoral del 23J. Uno de ellos ha sido Ximo Puig, que ha reivindicado que el PSOE en la Comunidad Valenciana ha conseguido mejorar sus resultados y que ahora la cuestión no son tanto las listas sino el "proyecto", ya que es eso lo que "está en juego".

Uno de los nombres de la discordia y que han protagonizado las tensiones es el de Milagros Tolón, candidata a la alcaldía de Toledo y regidora de la capital castellanomanchega hasta el pasado 28M. Desde Madrid se la colocó en la primera posición de la lista por Toledo, pero este viernes, a petición de Page, fue sustituida por su mano derecha, Sergio Gutiérrez. Por lo que Tolón quedó relegada en la segunda plaza a pesar de haber tenido el 90% de los apoyos de las agrupaciones socialistas toledanas.

Ser primero o segundo del PSOE por Toledo no debería ser un problema a la hora de conseguir un escaño. La tensión se ha escenificado nada más empezar la reunión del partido este sábado. Tolón es la presidenta del Comité Federal del PSOE, y a su cargo ha corrido la apertura del acto, en el que le ha faltado tiempo para pedir que, "todo el partido" debe estar "unido como una piña" sin que nadie anteponga "sus intereses particulares" y a ser el "tonto útil" de la derecha. El subtexto echa chispas.

Pasado ese primer momento, tras el cual la socialista ha introducido a Sánchez, no ha habido más menciones veladas a las tensiones internas. Todas desaparecieron en cuanto el presidente del Gobierno ha tomado la palabra.

Un saludo para la unidad

Una de las primeras cosas que Sánchez ha celebrado, antes de entrar en harina, ha sido saludar el acuerdo al que llegaron ayer Sumar y Podemos para concurrir juntos el 23J, el cual ha calificado como "más que positivo", ya que evita que se "dispersen energías" en pugnas que no responden a lo que le interesa a los ciudadanos.

Sin embargo, más allá de esa mención, el presidente se ha apresurado a arrogar sobre el PSOE la "gran responsabilidad" sobre lo que pueda suceder el 23J. Y a partir de ahí, la harina. El secretario general no ha pasado de puntillas (aunque sí con un poco de carrerilla) los resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Ha lamentado que la gestión de los "compañeros" en las autonomías y ayuntamientos se haya traducido en un resultado "adverso". Sin embargo, ha reivindicado la "hoja de ruta" del partido, que siempre se ha movido con el deseo de "transformar" la vida de la gente frente a una derecha que se ha "puesto del lado de las crisis".

En esa línea, no han faltado menciones a la pandemia, al volcán de La Palma o la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista que provocó. Circunstancias que, según Sánchez, no han impedido a los socialistas cumplir los "compromiso con los ciudadanos" que pasaban por "ampliar derechos", en referencia a las subidas del salario mínimo, la reforma laboral, la ley de eutanasia y otras iniciativas legislativas del Ejecutivo.

"Nosotros tenemos a Nadia y ellos no tienen a nadie"

La economía también ha tenido su presencia: "No va bien, va como una moto", ha dicho Sánchez en su intervención mientras aseguraba que España "no está estancada" como dice "por desconocimiento o mala fe" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que ha resaltado que está creciendo por encima de la media europea y "sobre bases robustas y justas".

Y ha añadido que "lo único irreal y fantasmagórico es la alternativa económica del PP": "Tan irreal como que no existe, se define no por lo que hace sino por lo que deshace", ha comentado Sánchez, que ha lamentado que el PP se haya dedicado a "derogar", "recortar" y "destruir todo lo logrado estos últimos años a pesar de que funciona".

A continuación, Sánchez ha señalado que "no existe una alternativa económica por parte del PP" y en su opinión tampoco "existe quién se hace cargo de esta cuestión". "Nosotros tenemos un plan y ellos no tiene nada, nos tenemos a Nadia y ellos no tienen a nadie", ha concluido.

De esta manera, el presidente del Gobierno y su partido han dado carpetazo a la polémica de las listas electorales, a la que Sánchez no ha hecho mención en ningún momento de su intervención, al contrario que en lo referente a la unidad necesario del partido para ganar las elecciones.