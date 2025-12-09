Pedro Sánchez insiste en respaldar al (ex)fiscal general tras la sentencia: "Él defendió la verdad, quien debe pedir perdón es Ayuso"

Pedro Sánchez, en el acto de la UGT por el centenario del fundador del PSOE y la UGT, Pablo Iglesias Posse

Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar su apoyo al ya condenado y dimitido fiscal general del Estado. Este martes y tras dar a conocer al fin el Tribunal Supremo el contenido de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, el presidente del Gobierno ha insistido en reconocer que el hasta ahora fiscal general del Estado "defendió la verdad" y que ante eso es "Ayuso quien debe pedir perdón".

En referencia al PP y entre ironías, Sánchez se ha preguntado de forma retórica que "hoy dan lecciones de qué". "¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha expuesto en un acto de la UGT por el centenario de Pablo Iglesias Posse, fundador tanto de la UGT como del PSOE.

"Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir su responsabilidad es el señor Feijóo. Lo de menos es lo del novio de la señora Ayuso, lo del hermano de la señora Ayuso", ha continuado.

En esa línea, para Sánchez "lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo que, como bien sabe porque vio lo que le pasó al señor Casado, mejor se pliega a la jefa que exigirle responsabilidades a una persona que está haciendo negocio de la privatización de un hecho fundamental de los ciudadanos, como es la sanidad", ha expuesto entre los aplausos de los asistentes.

Casualidades del calendario político, las palabras de Sánchez han llegado minutos después de que Isabel Díaz Ayuso valorase, inmersa en un acto del COE y la UCAM, que la sentencia y condena al fiscal general "haría caer a cualquier Gobierno en cualquier democracia liberal".

"Es muy triste que tengamos que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones [pero] la justicia funciona", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid y figura central de la polémica política en torno al fiscal general del Estado y Alberto González Amador