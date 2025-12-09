Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ayuso sobre la sentencia al fiscal general del Estado: "Esto haría caer a cualquier Gobierno de una democracia liberal"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido este martes por motivo de la presentación del Centro de Educación Superior en Torrejón de Ardoz por parte de la Universidad Católica de Murcia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este martes en la inauguración del Centro de Educación Superior en Torrejón de Ardoz por parte de la Universidad Católica de Murcia en colaboración con el Comité Olímpico Español. La primera referencia contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sido por los requisitos para la excelencia de enseñanza. "En la Comunidad de Madrid defendemos la pluralidad y la libertad para que la oferta sea abierta, no como intentan imponer desde el Ejecutivo", ha dicho.

Sin embargo, la noticia del día no podía faltar en el discurso de Ayuso: la sentencia de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "A la vista de la sentencia he de hacer dos consideraciones: es muy triste que tengamos que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones y la segunda es que la justicia funciona", ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, ha vuelto a lanzar una pulla al Ejecutivo diciendo que "intentan utilizar las instituciones"

"No hay que ver más que la prensa internacional de los últimos días para comprobar la gravedad de los hechos", ha proseguido en el acto académico. "Ya me gustaría no comentar la actualidad en algunas ocasiones, pero a veces no me queda más remedio", ha dicho antes de valorar la sentencia a García Ortiz interrumpiendo el ambiente deportivo de la ponencia. 

"Esto hace caer a cualquier Gobierno en cualquier democracia liberal", ha sentenciado haciendo apelación a lo mismo que su compañero de partido, Miguel Tellado, pidiendo la dimisión del Gobierno. 

Además, Díaz Ayuso ha subrayado que no se puede "utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político", porque son instituciones de todos los españoles y ha incidido en que "estas prácticas no pueden consentirse".

La valoración de la sentencia ha llegado después de una ceremonia que ha estado repleta a el valor de los deportistas olímpicos que se forman en las universidades de la Comunidad de Madrid. 

"Aunque la gente no sea creyente, en nuestras universidades se promulgan los valores de la libertad, la pluralidad y desde una posición católica, es decir, los valores occidentales que siempre hemos trasmitido, se sea o no creyente", ha dicho al respecto Ayuso ante la inauguración del nuevo centro académico. 

