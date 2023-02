Marina Castaño deja muy sorprendida a Susanna Griso al hablar así de Ramón Tamames

La moción de censura que Vox ha presentado contra el Gobierno ha llegado hasta la tertulia de actualidad de Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en las mañanas de Antena 3.

Esta segunda moción de censura de la formación de Santiago Abascal contra el Ejecutivo tiene la particularidad de que será encabezada por el economista de 89 años y pieza clave en el PCE de Carrillo, Ramón Tamames.

Sobre Tamames se ha pronunciado en Espejo Público Marina Castaño, viuda del escritor Camilo José Cela, cuya opinión sobre el economista ha sorprendido a la propia Griso. Antes de Castaño, Ángel Antonio Herrera ha afirmado que Vox "está a un rato de ser un partido antisistema".

Griso ha apostillado que la duda está en qué hace el PSOE, que controla la mesa del Congreso, en cuyas manos está la fecha para la moción que será presentada este lunes. "Es una moción de censura contra Sánchez que va a favorecer a Sánchez y que va a rebotar para mal en Feijóo", ha afirmado Herrera.

Después le ha tocado el turno a Castaño, que afirmado que le parece "bastante intolerable": "Yo no sé si es que Vox quiere dañar al PP, en cuyo caso lo está consiguiendo con esta moción de censura y me parece que es algo que no han pensado bien, que no han meditado bien".

Pero no se ha quedado ahí, la viuda del escritor Camilo José Cela ha hablado sobre Tamames: "Luego poner ahí a Ramón Tamames. Sin calificativos, pues me parece otro burdo disparate". "Fallaron candidatos. Lo digo sin desmerecer a Tamames que es in figurón", ha interrumpido Ángel Antonio Herrera.

"Hay división de opinión en cuanto a Tamames. Seguramente tú le tienes cierto aprecio, yo le tengo todo el sentimiento contrario por lo que yo sé, hasta dónde yo sé...", ha dicho Castaño antes de que Susanna Griso le preguntase por qué habla así del economista.

"Ufff, se remonta a hace muchos años, cuando yo era una jovencísima becaria pero ese es otro tema que no viene a cuento", ha señalado la tertuliana. "Bueno, bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí", ha dicho Griso.

"Vamos a dejarlo ahí. Lo que quería decir es que es una propuesta que llevaron también a Felipe González y a Alfonso Guerra lo que pasa es que claro dijeron 'apartar de aquí este cáliz' que es una pérdida de tiempo, es favorecer a Sánchez y si lo que queréis es sacarle del meido es el mejor camino para que permanezca", ha zanjado Castaño sobre la moción de censura.