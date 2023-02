Uno de Vox habla de "los modelitos" de Fatima Hamed: ella levanta el dedo y ojo a lo que pasa

Fatima Hamed Hossain, concejal de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), ha dado una dura respuesta a Carlos Verdejo, de Vox, después de que éste hiciera referencia a "los modelitos" que lleva ella.

"Ese movimiento cultural ceutí, ¿la oprime a usted? ¿La excluye? Es eso, ¿la oprime? Aunque con los modelitos que trae últimamente... igual también le sirve de disfraz", ha asegurado Verdejo.

"Alusiones después toda las que quiera. Dice usted que vota en contra de esta propuesta porque hacemos el ridículo. El ridículo lo hace usted cada vez que abre la boca. Si usted quiere que le voten los delincuentes, los que se aprovechan de la sociedad, la gente que altera la ciudad por las noches, siga por ese camino. Si usted quiere la ultraizquierda que se siente marroquí la siga votando, siga ese camino y así usted y su grupo cada vez serán más parte de la sociedad de enfrente que la de esta ciudad", ha añadido.

Tras ello, Fatima Hamed Hossain, ha tomado la palabra: "No quiero rebajarme al barro que tanto le gusta al señor Verdejo, que no es más que la expresión de la inutilidad y el odio hecho política".

"Sin embargo, sí me ofende, y mucho, que usted aluda constantemente a Marruecos y que pretenda asociar a la población musulmana de Ceuta a Marruecos. ¿A usted no le hemos dejado suficientemente claro que esto es España y aquí somos todos españoles?", ha preguntado.

"Españoles de pura cepa. ¿Sabe usted lo que es eso? Usted no lo va a saber nunca y usted es español de racismo. Usted es un nostálgico de los tiempos de Franco. No sé si ustedes montaron algún tipo de chirigota o de comparsa, uno de Mussolini, otro de Franco, no sé de qué irían ustedes disfrazados, pero le aseguro que podrían disfrazarse perfectamente por lo ridículos que son y no harían ni un ápice de gracia", ha subrayado.

Y ha rematado: "No le consiento ni le permito que insulte usted a todos los ceutíes. Nos insulta a todos, no es la primera vez que se lo digo. No insulta usted a la población musulmana de esta tierra, sino que insulta a todas las personas que no piensan como usted. Y le voy a adelantar algo: la próxima legislatura no va usted a tener que aguantarme porque nos vamos a encargar de que ustedes no estén presentes en esta asamblea".