Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los graves incendios forestales que han arrasado con miles de hectáreas en Ourense y León.

El líder del Ejecutivo mantendrá encuentros a lo largo de la mañana del domingo con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, para conocer, sobre el terreno, la situación.

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado y no descarta que haga otras visitas a otras zonas afectadas a lo largo de la semana.