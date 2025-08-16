Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León
en directo
El fuego arrasa con más de 42.000 hectáreas en Ourense
Política

Política

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado.

Redacción HuffPost
El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los graves incendios forestales que han arrasado con miles de hectáreas en Ourense y León.

El líder del Ejecutivo mantendrá encuentros a lo largo de la mañana del domingo con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, para conocer, sobre el terreno, la situación.

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado y no descarta que haga otras visitas a otras zonas afectadas a lo largo de la semana.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost