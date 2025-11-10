Pérez Llorca (PP) tira balones fuera sobre la sucesión de Mazón: "Nadie me ha propuesto ser el candidato"

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes que "nadie" le ha propuesto ser el candidato a relevar a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y ha explicado que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer al candidato.

Así lo ha señalado tras la Junta de Portavoces de Les Corts, en las que han sido sus primeras declaraciones públicas desde que la dimisión de Mazón. Durante la comparecencia ha señalado que si le pidieran ser el candidato lo pensará y decidirá, y ha considerado que dentro de su partido hay "mucha gente capacitada" para ese cargo.

"No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa, porque soy el número 2 del PPCV y el síndic (portavoz) del PP en Les Corts", ha indicado Pérez, quien ha afirmado que hay un diálogo "permanente" y "muchísima fluidez" entre las dos direcciones y que desconoce que el viernes pasado hubiera una reunión entre PP y Vox para tratar la sucesión de Mazón.

Asimismo, ha asegurado que la decisión le corresponde tomarla a la dirección nacional del PP, aunque ha asegurado que su posición "no es fácil" en estos momentos. "Estatutariamente, le corresponde a la dirección nacional elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas", ha recalcado, aunque ha apuntado que la situación de la Comunitat Valenciana es "un poco anómala" tras la renuncia del jefe del Consell ahora en funciones.

Preguntado por si le gustaría ser el candidato, Pérez Llorca ha señalado que él en este momento es alcalde de Finestrat (Alicante) y por ello tiene "un deber y una obligación" con sus vecinos. "Permítanme que sea muy prudente en esa contestación", ha declarado. En cualquier caso, ha apuntado que el plazo que marcan Les Corts se extiende hasta el 19 de noviembre, por lo que "hasta ese día se pueden presentar candidaturas".

Vox confirma "contactos" pero no "negociaciones"

Por su parte, el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado este lunes que "ha habido contactos" entre el PP y Vox pero aún no se han "sentado a negociar" el relevo de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, y no empezarán hasta que los populares designen un candidato.

Llanos ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de Les Corts que la negociación se basará en cinco ejes: la lucha contra el Pacto verde; la reducción fiscal; una educación "en libertad"; apoyo a las políticas de vivienda; y una política migratoria que rechace "claramente" la inmigración "ilegal y masiva" y ponga las medidas dentro de su competencia para frenarla.

"En una negociación hay que ceder sin conceder", ha manifestado Llanos, quien ha añadido que sea quien sea el candidato a suceder a Mazón deberá "comprometerse a seguir con esas políticas" que ya pactaron en su momento, y ha calificado de "irrelevante" quiénes sean las personas que lleven a cabo la negociación.

