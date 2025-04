Pilar Alegría denuncia que lleva "48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha denunciado que lleva "48 horas leyendo y escuchando mensajes" llamándola "puta", "zorra" o "comepollas". "Instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima", ha agregado a través de su cuenta de Instagram.

La ministra ha señalado en la publicación que lleva "48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable". "Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir", ha asegurado.

"Llevo años en política, y siempre he hecho mi trabajo con dedicación, seriedad y honestidad. Y sí, entiendo y respeto a quienes discrepan de mi ideología y de mis decisiones, pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos. Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás", ha afirmado.

"Y lo vuelvo a repetir", ha concluido Alegría, añadiendo: "Quien quiera buscar en mí lo que no es, está perdiendo el tiempo. Yo estaré donde siempre: trabajando y cumpliendo mis responsabilidades con seriedad y honestidad".

La ministra de Educación avisó este viernes de que no dudará en iniciar las "acciones legales" que considere oportunas en el caso de que se vierta “cualquier injuria o calumnia” sobre su persona.

Así lo advirtió en una rueda de prensa celebrada en Zaragoza en la que dio información detallada de su actividad durante unas jornadas de septiembre de 2020 en las que, supuestamente, el exministro José Luis Ábalos organizó una fiesta en el Parador de Teruel, provocando destrozos en la estancia, según varios medios de comunicación.

El PP ha insistido en pedir a Alegría explicaciones sobre si estuvo esa noche en Teruel y si conocía lo que hizo el exministro. “Cualquier injuria o calumnia que se vierta sobre mi persona desde luego no voy a dudar en iniciar las acciones legales que considere oportunas”, recalcó la ministra, que por aquel entonces era delegada del Gobierno en Aragón.

La portavoz del Gobierno también afirmó el viernres que el entonces presidente de Paradores y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, contactó con el personal de estos establecimientos, que le confirmó que "efectivamente, ahí no había pasado nada de nada".

Alegría relató con detalle lo que hizo el 15 y 16 de septiembre de 2020, días en los que acompañó a Ábalos en unas visitas a unas obras e instalaciones de Renfe. La ministra durmió también en el Parador de Teruel y, preguntada por si tuvo constancia de que se celebrara alguna fiesta en el hotel, Alegría recalcó que “absolutamente” no tiene “la menor idea” de que así sucediera.

“Desconozco lo que puede pasar en cualquier habitación de cualquier hotel de puertas hacia adentro”, dijo la ministra, que subrayó que no tiene “nada que esconder” relativo a sus responsabilidades.

La ministra trató de ser “muy escrupulosa” en sus explicaciones y, para ello, mostró incluso la factura correspondiente a la noche que pasó en el hotel turolense, cuyo importe, de 76,97 euros, abonó con su tarjeta y la Delegación del Gobierno le devolvió al mes siguiente, según matizó.

Para Alegría, hay “un especial interés de algunos de retorcer de una forma absolutamente absurda” este supuesto caso para involucrarla en unos hechos que le resultan “completamente ajenos, en el caso de que se produjeran”.

“Tampoco se me escapa que estos ataques que me están lanzando y que incluso me llegan a exigir que diga con quién duermo y dónde duermo lo hacen por el simple y mero hecho de que soy una mujer y que me llamo Pilar Alegría y que, además, esta mujer es actualmente la secretaria general del PSOE en Aragón y, por tanto, la alternativa clara a Jorge Azcón”, destacó entonces.

