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El PP se alía con Vox y recupera la Presidencia de la Cortes de Castilla y León con el pacto de Gobierno aún pendiente
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El PP se alía con Vox y recupera la Presidencia de la Cortes de Castilla y León con el pacto de Gobierno aún pendiente

Los populares de Alfonso Fernández Mañueco suscriben un reparto con la ultraderecha, que pasarán a tener la vicepresidencia primera.

Antón Parada
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El líder del PP de Castilla y León y mandatario autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, dirigiéndose a una reunión con Vox tras los pasados comicios.
El líder del PP de Castilla y León y mandatario autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, dirigiéndose a una reunión con Vox tras los pasados comicios.Photogenic/Claudia Alba/Europa Press via Getty Images

Todavía no se han acercado posturas para un acuerdo definitivo que decante la gobernabilidad en la Junta de Castilla y León, pero el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco ha logrado esquivar uno de los mayores fantasmas del pasado. En esta legislatura será un procurador popular el que ostente la Presidencia de la Mesa de la Cortes autonómicas, tras un pacto con Vox.

Se trata de una cuestión que ambas formaciones han anunciado en un comunicado conjunto en el que se pone por delante que el acuerdo es "firme y duradero" y, además, le entrega a Vox la Vicepresidencia Primera. Sin embargo, de fondo continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que derive en un nuevo ejecutivo autonómico de coalición —hasta que los de Abascal lo rompieron en su día— o en un pacto de gobernabilidad.

Cabe recordar que en la pasada legislatura fue el líder de Vox, Carlos Pollán, el que acabó siendo presidente. No obstante, en esta ocasión el primero de los pactos en llegar de la serie de elecciones autonómicas —que no termina de cuajar en Extremadura— deja en mejor posición a los populares de Castilla y León.

-Noticia de última hora, en ampliación-

Las negociaciones autonómicas entre ambas fuerzas avanzan, pero los pactos no se concretan. Mientras Vox marca los plazos, el PP avisa de qué puede pasar si el bloqueo persiste.

13 abril
Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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