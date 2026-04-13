El PP se alía con Vox y recupera la Presidencia de la Cortes de Castilla y León con el pacto de Gobierno aún pendiente

El líder del PP de Castilla y León y mandatario autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, dirigiéndose a una reunión con Vox tras los pasados comicios.

Todavía no se han acercado posturas para un acuerdo definitivo que decante la gobernabilidad en la Junta de Castilla y León, pero el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco ha logrado esquivar uno de los mayores fantasmas del pasado. En esta legislatura será un procurador popular el que ostente la Presidencia de la Mesa de la Cortes autonómicas, tras un pacto con Vox.

Se trata de una cuestión que ambas formaciones han anunciado en un comunicado conjunto en el que se pone por delante que el acuerdo es "firme y duradero" y, además, le entrega a Vox la Vicepresidencia Primera. Sin embargo, de fondo continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que derive en un nuevo ejecutivo autonómico de coalición —hasta que los de Abascal lo rompieron en su día— o en un pacto de gobernabilidad.

Cabe recordar que en la pasada legislatura fue el líder de Vox, Carlos Pollán, el que acabó siendo presidente. No obstante, en esta ocasión el primero de los pactos en llegar de la serie de elecciones autonómicas —que no termina de cuajar en Extremadura— deja en mejor posición a los populares de Castilla y León.

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