Dos altos cargos de Mañueco, detenidos por supuesta fracción de contratos sanitarios en Soria

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañúeco; tras su última victoria electoral autonómica.

Dos altos cargos de la Junta de Castilla y León en funciones del popular Alfonso Fernández Mañueco han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil, este martes, en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada. Se trata de dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria.

Las dos personas arrestadas se corresponden con el responsable de la gerencia sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el director de gestión del área económica y servicios generales, Óscar Pérez, según ha confirmado la Agencia EFE. Con todo, ha sido la Subdelegación del Gobierno en Soria la que ha desvelado la operación del instituto armado, a través de un comunicado.

En este sentido, las fuentes recabadas por EFE han concretado que "la actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria". Es decir, tanto Vicente como Pérez prestan declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria para abordar cuestiones que no guardan relación con la atención sanitaria o un eventual caso de mala praxis médica, sino que lo hacen en el ámbito administrativo.

Ante un supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios

Las antes citadas fuentes han trasladado a la referida agencia que la investigación guarda relación con un supuesto fraccionamiento de contratos de obras sanitarias en la provincia de Soria. No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno han subrayado que aún falta conocer más datos oficiales sobre la investigación y las diligencias practicadas, por lo que "habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse".