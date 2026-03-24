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Dos altos cargos de Mañueco, detenidos por supuesta fracción de contratos sanitarios en Soria
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Dos altos cargos de Mañueco, detenidos por supuesta fracción de contratos sanitarios en Soria

La Guardia Civil ha arrestado a los responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria, en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada.

Antón Parada
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El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañúeco; tras su última victoria electoral autonómica.
El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañúeco; tras su última victoria electoral autonómica.Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Dos altos cargos de la Junta de Castilla y León en funciones del popular Alfonso Fernández Mañueco han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil, este martes, en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada. Se trata de dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria.

Las dos personas arrestadas se corresponden con el responsable de la gerencia sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el director de gestión del área económica y servicios generales, Óscar Pérez, según ha confirmado la Agencia EFE. Con todo, ha sido la Subdelegación del Gobierno en Soria la que ha desvelado la operación del instituto armado, a través de un comunicado.

En este sentido, las fuentes recabadas por EFE han concretado que "la actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria". Es decir, tanto Vicente como Pérez prestan declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria para abordar cuestiones que no guardan relación con la atención sanitaria o un eventual caso de mala praxis médica, sino que lo hacen en el ámbito administrativo.

Ante un supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios

Las antes citadas fuentes han trasladado a la referida agencia que la investigación guarda relación con un supuesto fraccionamiento de contratos de obras sanitarias en la provincia de Soria. No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno han subrayado que aún falta conocer más datos oficiales sobre la investigación y las diligencias practicadas, por lo que "habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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