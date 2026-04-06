El bipartidismo repunta: PP y PSOE avanzan mientras Vox pierde impulso

Han pasado las extremeñas, las aragonesas, las castellanoleonesas... Y con ellas se ha ido consolidando una tendencia, el refuerzo del bipartidismo en España, con permiso de Vox. Los dos grandes partidos se han recuperado y son los que concentran mayoritariamente los sufragios, algo que este lunes queda claro en la última encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER.

La encuesta conocida esta mañana otorga a populares y socialistas casi un punto más que el obtenido en el mes anterior. Los ultraderechistas, en cambio, se estancan y frenan una "escalada continua" que en el último medio año había propulsado sus expectativas, sostiene el diario del Grupo Prisa.

En el frente más a la izquierda nada cambia: sigue bajo mínimos, muy lejos de sus resultados en julio de 2023. Tampoco hay cambios en la correlación entre bloques, con la derecha claramente en ventaja, por encima del 50%.

La investigación demoscópica se realizó al tiempo que la guerra de Irán (contestada ampliamente por la sociedad española) y sus consecuencias económicas monopolizaban el espacio informativo de estos días. Y los resultados apuntan a que ese clima ha podido tener su influencia en las opiniones de los entrevistados. El PSOE parece estar rentabilizando la firme posición contra la guerra de Pedro Sánchez frente al presidente norteamericano, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque lo hace a costa de restar apoyos a sus aliados de izquierda.

Cómo afecta la guerra

Un dato señala en esa dirección. Hace dos meses, en el barómetro de febrero, las transferencias de antiguos votantes de Sumar hacia los socialistas no llegaban al 6%. En este último barómetro de abril se disparan hasta casi el 16%. Y al revés: las pérdidas del PSOE hacia su izquierda, aunque ya muy pequeñas, se reducen a la mitad. En dos meses, los socialistas han mejorado tres puntos en fidelidad de voto y la movilización de sus seguidores ha mejorado en cerca de seis.

La otra circunstancia que invita a pensar en una influencia del conflicto de Oriente Medio es el estancamiento de Vox, la formación aliada con los promotores de la guerra, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí. La formación de Santiago Abascal ya había sufrido un cierto frenazo en las elecciones de Castilla y León, donde, a pesar de subir un punto, no cumplió las expectativas y tampoco consiguió restar espacio al PP. Ahora cae una décima e interrumpe el ascenso prolongado que venía ofreciendo desde finales del pasado verano.

El PP aparece como el principal beneficiado del parón de los ultras, tras mantener una posición mucho más ambigua ante las hostilidades en Oriente Medio. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a pronunciar el lema abanderado por la izquierda, No a la guerra, sin entrar en críticas directas a Trump o a Netanyahu.

Los populares han logrado reducir sus pérdidas por el flanco derecho. En febrero, los de Feijóo cedían a los de Abascal el 15,2% de sus electores. Ahora, bajan al 12,8%, dos puntos y medio menos. De esa forma, el PP invierte la tendencia descendente que sufría desde el comienzo del año y gana nueve décimas, lo mismo que el PSOE.

Sumar compensa parcialmente sus pérdidas hacia los socialistas al contener un poco las fugas hacia Podemos. De ese modo se sitúa en un 5,8%, solo una décima menos que en marzo. La formación de Ione Belarra, arrasada en las últimas convocatorias electorales de Aragón y Castilla y León, retrocede seis décimas, hasta el 2,8%, cerca del mínimo que ha marcado su evolución en los dos últimos años.

Entre Sumar y Podemos reunirían el 8,5% de los votos, casi cuatro puntos menos que en las elecciones generales de 2023, a las que concurrieron juntos. Los últimos reveses han vuelto a unir sus trayectorias ante los próximos comicios autonómicos, los que se celebrarán en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Lo que no cambia sustancialmente es el panorama con vistas a la formación de gobierno si se celebraran ahora las elecciones. La derecha vence holgadamente, incluso por encima del 50% si a PP y Vox se les suman los resultados residuales de Se Acabó La Fiesta (SALF), la formación del agitador ultra Alvise Pérez, que también parece acusar sus fracasos en las últimas autonómicas y cae del 2,3% al 1,6%.

La ventaja del PP sobre el PSOE sigue en dos puntos y medio, un punto más que en las generales de 2023. Pese a la mejoría del último mes, ambos partidos permanecen por debajo de los resultados que entonces cosecharon en las urnas, mientras que Vox crecería casi seis puntos.