Preguntan a Gamarra si está más contenta con la era de Feijóo o la de Casado: aunque le cuesta, lo acaba diciendo

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en Yo Dona en la que, entre otras cosas, se ha sincerado sobre lo que piensa de la era de Alberto Núñez Feijóo al frente del principal partido de la oposición y la de su predecesor, Pablo Casado.

Al ser preguntada si está mejor en esta nueva etapa que en la anterior, la diputada popular ha defendido que "creo que estamos en un momento muy bueno y sobre todo que se ha consolidado la alternativa que los españoles necesitan, con lo cual, muy satisfecha".

Tras no responder con claridad a la cuestión, la periodista le ha vuelto a preguntar si está más contenta que antes y ella ha acabado dejando una frase con la que lo ha dicho todo. "Los resultados están ahí, con lo cual, sin duda alguna, mejor", ha razonado.

En otra parte de la entrevista, Gamarra también ha sido preguntada sobre su paso en política tras apoyar a Soraya Saéz de Santamaría y trabajar con Casado y Feijóo, y ella ha reconocido que "soy del PP, y el PP está por encima de todos y cada uno de nosotros".

"Puede haber cambios de liderazgo, pero la clave es que tiene que ser un proyecto donde quepamos todos", ha añadido la secretaria general del PP.

Gamarra también ha confesado que "todos hemos roto platos alguna vez" y ha ironizado con que ella no sabe si ha roto "media vajilla". "Llevo mucho tiempo en política y he tenido que tomar muchas decisiones que a veces no son las que todo el mundo comparte", ha justificado.