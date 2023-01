Margallo responde así a un posible Gobierno del PP y Vox y sus palabras escuecen a Espinosa

El diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha respondido este sábado en su cuenta de Twitter al eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo tras leer las palabras que ha pronunciado en una entrevista publicada este viernes en el El Mundo.

En un momento de la entrevista le han preguntado a García-Margallo si cree factible que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no necesite a Vox para gobernar" y si "acierta en su estrategia centrista".

Ante esto, el eurodiputado no ha dudado en asegurar que niega la mayor. "No quiero un Gobierno monocolor del PP. Me gustaría que hubiera al menos dos años de Gobierno, si no de gran coalición, sí al menos de concertación con el PSOE", ha añadido.

"Eso exige que Sánchez salga fuera: es el obstáculo. Si desaparece, muy probablemente el PSOE vuelva a ser lo que fue: español, socialdemócrata, constitucionalista y sin veleidades populistas. Con ese partido se podría abrir un período como el del 77 al 79 en el que afrontar las grandes reformas que necesita España. Incluyendo las económicas: la deuda, el paro, la productividad, las pensiones, el pacto de rentas. Porque tenemos la misma renta per cápita que en 2005: hemos perdido 16 años. ¿Y usted cree que es posible hacer un ajuste profundo con un gobierno de PP y Vox sin que ardan las calles?", ha señalado.

En ese momento, el periodista ha preguntado: "O sea, pide otra Transición". "Exacto. Porque si gana el PP y gobierna con Vox, aunque ese gobierno sea mejor que Sánchez, no será capaz de hacer las transformaciones necesarias. Se perpetuaría la política de bloques", ha contestado.

"Nuestra historia nos dice que cuando se han roto los puentes entre las dos grandes fuerzas de izquierda y derecha, jamás se ha llegado a una solución y a menudo se ha acabado en una guerra civil. Pasó en el siglo XIX hasta la Restauración de Cánovas y Sagasta y pasó en el siglo XX —Azaña sentenció que la República sería de izquierdas o no sería— hasta la Transición. De eso trata mi último libro", ha plasmado.

Espinosa de los Monteros ha reaccionado a estas palabras en su cuenta de la red social del pájaro azul. "Políticos del PP: queremos pactar con el PSOE. Votantes: nah, dicen eso pero en realidad van a pactar con Vox. Políticos del PP: QUEREMOS PACTAR CON EL PSOE", ha escrito.