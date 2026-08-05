Hallan el cadáver de una mujer en Llaurí (València), cerca del río Xúquer

El cadáver de una mujer ha sido encontrado en Llaurí (València), en las inmediaciones del río Xúquer, ha informado la Guardia Civil. La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes.

Según publica este miércoles el diario Levante-EMV, la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia).

Tal y como recoge la citada información, la Guardia Civil está tras la búsqueda de una mujer de 5 años que responde a las siglas M. J. O. A, de complexión física delgada y de una estatura próxima a 1,80 metros, con cabello oscuro y ondulado y ojos oscuros.