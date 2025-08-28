Protección Civil cree que las próximas 24 horas son "definitivas" en el control de los 14 incendios que aún permanecen activos

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa sobre el desarrollo del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha realizado un nuevo balance sobre la situación de los incendios en el país, donde ha afirmado que las próximas 24 horas "son definitivas" para el control de los 14 fuegos que aún permanecen activos en el territorio.

Según la misma, los efectivos han conseguido ciertos avances en los incendios de Porto (Zamora) y La Igüeña (León) y se espera que la situación continúe mejorando ante la previsión de condiciones meteorológicas favorables de este jueves. Además, de los catorce fuegos activos, seis permanecen estabilizados y seis controlados.

El incendio "más desfavorable" sería el de Igueña "como consecuencia de las importantes rachas de viento", mientras que en lugares como Castilla y León, la situación es algo más favorable que los días anteriores. Según ha explicado Barcones, en Yeres (León) se aprecia "completa estabilidad", en Barniedo de la Reina y de Garaño la evolución es favorable y en Porto (Zamora) el incendio permanece activo pero dentro de las líneas de defensa.

Por otra parte, entre los incendios que se encuentran en fase operativa 1, aunque aún activos, se encuentran los dos de Galicia: el de Pobra do Bollón (Lugo) y el de Carballeda de Valdeorras (Orense). Finalmente, en Asturias, tal y como ha informado Barcones, la evolución también es "favorable", especialmente en los fuegos de Cangas de Narcéa y Somiedo, mientras que en Ibias, aunque con mayor dificultad, también se ha experimentado una ligera mejoría.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.