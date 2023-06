¿Por qué Podemos pide permiso a sus bases para negociar con Sumar si ya estaba negociando?

Pasadas las 13:30 horas de este jueves, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, publicaba un vídeo en su cuenta de Twitter acompañado del siguiente mensaje: "Vamos a hacer todo lo posible para revalidar el Gobierno de coalición. Para ello vamos a trabajar hasta el final por la unidad. Te pido tu voto en esta consulta a los/as inscritos/as. Tienes hasta mañana a las 10 horas para votar".

En el vídeo publicado por Belarra, la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales dice que "existe una posibilidad, difícil, pero real, de revalidar el Gobierno de coalición" y que "esa posibilidad depende, básicamente, de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar, y Podemos, se presenten en una única candidatura a las elecciones generales".

En la grabación, la dirigente del partido morado reconoce primero que "las negociaciones no están siendo sencillas" y después reclama a las bases su "apoyo" para "que sea el Consejo de Coordinación de Podemos", es decir, el órgano ejecutivo de la formación, "negocie y, en su caso, alcance, el acuerdo electoral de unidad con Sumar".

Así lo plantea la pregunta que hace el partido a sus inscritos:

"¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?".

Al conocer la cuestión planteada por Podemos en esta consulta, son muchos los que no terminan de entender por qué se está pidiendo permiso a las bases para negociar algo que ya se estaba negociando. Así lo han expresado en redes:

A preguntas de El HuffPost, desde Podemos han explicado las razones de la consulta y han tratado de dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué se pide permiso para negociar algo que ya se estaba negociando?

En la formación morada aseguran que todo es una cuestión de plazos y que eso es lo que se pregunta, sobre si la Ejecutiva puede tomar la última decisión sobre un posible acuerdo. No se pregunta sobre el acuerdo en sí.

"Obviamente ya se estaba negociando", indican en Podemos, donde recuerdan que Belarra no necesita del aval de los inscritos para negociar. Sí que necesita de su permiso para ratificar un eventual acuerdo. Así lo recuerda también el diputado autonómico Jacinto Morano en su cuenta de Twitter:

Lo lógico y normal, dicen en Podemos, es que el pacto se hubiera producido antes y que pudiera ser sometido a votación, pero los plazos se han estrechado, indican, y ya no da tiempo a hacer esto, solamente a pedir a los inscritos que otorguen plenos poderes a la dirección del partido para ratificar cualquier acuerdo.

También son muchos los que se preguntan por qué esta consulta no se hizo antes, sabiendo como sabían que tenían hasta el día 9 de junio a medianoche como plazo límite. En Podemos contestan que sí se podía haber planteado antes, pero que no ha sido necesario hasta que los tiempos se han estrechado tanto que no ha quedado más remedio. E insisten en que la idea era ratificar un acuerdo, no el permiso para llegar a tal pacto.