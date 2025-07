Rajoy se posiciona en la polémica del 5% de la OTAN y le da la "razón" a Trump (y un recado a Sánchez)

Mariano Rajoy cree que Donald Trump, y por extensión EEUU, "tiene razón" en su reclamación de más inversión en Defensa. Para el expresidente del Gobierno, "no tiene sentido que quien ponga dinero y soldados sea siempre el mismo", como ha apuntado tras la pelea diplomática por el acuerdo sellado en la cumbre de la OTAN.

En ella, celebrada en La Haya la pasada semana, los 32 socios miembro de la OTAN firmaron un pacto para llegar al 5% de sus PIB en 2035. La firma, no obstante, ha llegado con polémica por la negativa de Pedro Sánchez a cumplirlo, asegurando que con el 2'1% es "suficiente", algo que despertó las iras de Trump.

Sin entrar a hablar de él, Rajoy sí ha querido darle la razón al actual mandatario estadounidense; tanto que cree que no es una idea suya, porque esto no es algo "que se le ocurriera a Trump, porque viene de antes".

Rajoy, que ha ofrecido la clase magistral El futuro de Europa en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Málaga en Marbella, ha apostado por "mantener la relación trasatlántica con EEUU, independientemente de quién gobierne aquí o allá", porque "nadie va a gobernar toda la vida".

Practicando el 'rajoyismo' más célebre, no ha querido dar nombres propios, pero sí ha dejado píldoras para sus oyente. Al respecto de la OTAN no ha dudado en afirmar que es "fundamental" y ha insistido en que "hay que poner dinero y no esperar siempre a que el dinero lo pongan los otros".

Al respecto de Europa, Rajoy cree que tiene actualmente tres grandes dependencias: en seguridad y defensa, de EEUU y la OTAN; en tecnología, de EEUU y China, y en suministro energéticos, de Rusia y otros países.

Ha resaltado que España "es hoy el primer comprador de gas ruso en Europa" debido a los "líos" con Marruecos y Argelia y ha subrayado que en materia energética conviene tener autonomía, porque en la UE la energía cuesta "un 140%" más que en EEUU.

"Aquí nos hemos dedicado a construir un planeta verde, que estoy a favor, pero hay cosas que han funcionado razonablemente bien y que te dan autonomía, como las nucleares, y aquí nos las vamos a cargar", ha apuntado sobre los suministros energéticos.