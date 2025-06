Trump amenaza a España por no llegar al 5%: "Vamos a negociar un acuerdo comercial con España y hacer que paguen el doble"

Se podía leer que la cumbre de la OTAN en La Haya era también la cumbre de Donald Trump. Y ciertamente lo ha sido, para mayor gloria del magnate, que no sólo ha cantado victoria por el acuerdo en torno a la inversión del 5% del PIB en Defensa. También ha prometido ajustar cuentas con España por su negativa a ir más allá del 2'1% de inversión, como ha defendido Pedro Sánchez. A él le ha retado Trump con la amenaza de un gravoso acuerdo comercial para hacernos "devolver" la falta de inversión militar.

Después de sacar pecho por su particular "triunfo" en el pacto de los 32 socios de la OTAN por el 5%, Trump ha sido cuestionado por el caso de España. Sin dudarlo, ha prometido mano dura contra lo que considera una "situación tremendamente injusta" que "no voy a permitir". "Es terrible", repetía constantemente.

"Lo que vamos a hacer es negociar un acuerdo comercial con España y hacer que paguen el doble", ha adelantado, precisando incluso que se lo toma como una cuestión personal. Para Trump, España "es el único país que se niega a pagar, que va de por libre y eso esta mal, así que pagarán al final".

Sin entrar en detalles de ese potencial 'acuerdo', Trump ha prometido implicarse de lleno. "Negociaremos con España, lo voy a hacer yo directamente y van a pagar más dinero, así que ya puede decirle a España que se va a unir al grupo de los que pagan el 5%". "No va a ser el único país que no lo haga, no tiene sentido", ha rematado a preguntas de un periodista de La Vanguardia.

España es el único país que se niega a pagar, que va de por libre y eso esta mal, así que pagarán al final Donald Trump

Trump también ha querido lanzar un aviso a la "buena" economía española que, "pese a que lo están haciendo muy bien" a nivel económico, "esa economía podría verse arrasada si algo malo ocurre".

Se trata del ataque verbal más grave del presidente de EEUU contra España, horas después de asegurar que España "es un problema" para el funcionamiento de la OTAN y sus compromisos futuros dado el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez al citado 5%.

Preguntado por ello, el líder socialista no ha querido entrar a responder directamente, como tampoco ha habido contacto personal entre ellos durante la cumbre, y se ha limitado a responder que "España siempre es la solución, nunca el problema".

La primera figura de peso del Gobierno en responder directamente ha sido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para quien "España es soberana y no admite amenazas de nadie". "No vamos a aumentar el gasto en defensa para contentar a Donald Trump. Nuestra prioridad es el gasto social y nos debemos al pueblo español", ha añadido en su red social Bluesky.