Robles rechaza subir la inversión en Defensa a corto plazo pese a la presión de Trump: "Dentro de diez años ya veremos"
La ministra de Defensa española deja abierta, por primera vez en el Gobierno, la puerta a una posible subida de la inversión en materia militar más allá del 2'1% que Sánchez insiste en haber pactado con la OTAN pese a haber firmado el acuerdo del 5% de La Haya.

Margarita Robles, con otros ministros de Defensa de países OTAN este miércoles en BruselasOmar Havana vía getty images

España no va a responder a las exigencias inmediatas de Donald Trump para subir la inversión en Defensa hasta el 5%. Las últimas amenazas del presidente de EEUU para que España llegue a la cifra pactada y firmada por todos los miembros de la OTAN en la última cumbre de La Haya han sido neutralizadas por la ministra Margarita Robles. Que, eso sí, no descarta ampliar la inversión en un futuro. O no, al menos, de forma taxativa.

La ministra de Defensa ha participado este miércoles en una reunión con sus homólogos de los países OTAN celebrada en Bruselas. Allí, tras un tenso debate marcado por la presión de Trump, Robles ha asegurado que "vivimos en 2025 y en 2025 España ha hecho un enorme  esfuerzo para cumplir su compromiso y llegar al 2%".

Un 'no' inmediato que dejaba abierta la puerta a un futuro no cercano, con cierta ambigüedad: "Hablar de lo que pueda pasar en 2030 o 2035...". "Todos tenemos una realidad actual, lo que está ocurriendo en Ucrania... seguir invirtiendo en Defensa y eso es lo que estamos haciendo", en referencia al tema principal de la cita, debatir el futuro del apoyo de la alianza a Kiev.

"Dentro de diez años ya veremos", ha rematado ante los periodistas, asegurando que en el posible escenario de 2035 "absolutamente nadie lo puede saber".

Las palabras de la ministra de Defensa no son, en absoluto, lo que Trump y Mark Rutte querrían escuchar, pero sí son las primeras del Gobierno de España dejando entreabierta la posibilidad de ir más allá del 2'1% a largo plazo.

El acuerdo firmado por los 32 miembros de la OTAN en la cumbre de junio en La Haya selló el compromiso "unánime" de llegar hasta el 5% del PIB de cada país en Defensa de aquí al 2035. Pese a ello, Pedro Sánchez siempre ha insistido en haber acordado con la OTAN no ir más allá del citado 2'1%. 

Tratando de no mojarse en la polémica, el secretario general de la alianza, Mark Rutte, ha preferido agarrarse al adjetivo "unánime" para reforzar la necesidad de llegar al 5%. Todo, sin querer entrar de lleno en la polémica entre Trump y España, pero sí regalando nuevos cariños a su socio estadounidense.

Desde el viernes y especialmente en la noche de este martes, el presidente norteamericano ha redoblado sus ataques verbales contra el Ejecutivo español por lo que considera una "grandísima falta de respeto" hacia el resto de miembros OTAN. La ofensa para Trump es tal que insiste en "castigar" a España de algún modo, preferentemente por la vía de unas "sanciones comerciales" y unos "aranceles" que no podría aplicar directamente pero sí de forma indirecta.

