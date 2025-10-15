Rutte se mete (a medias) en la pelea de Trump con España en la OTAN: "España está totalmente de acuerdo con los objetivos"

Faltaba por hablar él y lo ha hecho, aunque sutilmente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha querido mediar en el enfrentamiento de Donald Trump con España por la decisión de no llegar al 5% del PIB en Defensa de Pedro Sánchez, pese a que firmase del acuerdo en la cumbre de La Haya. Sin caer en 'fuego amigo' y sin dejar de alabar el papel de Trump, el mandatario holandés ha hecho énfasis en la "unanimidad" que hubo entre los 32 aliados en la firma del acuerdo del 5% en La Haya.

Rutte ha insistido en ese concepto, en una breve respuesta a la situación con España. Tras concluir una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, ha puesto el foco en que "lo bueno es que en La Haya hubo unanimidad total"

De forma sucinta, Rutte ha hecho un añadido sobre España, al indicar que el país "está totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidad" asignados, sin entrar a valorar cifras ni letra pequeña. "Y eso es lo importante".

Más se ha detenido en hablar sobre Donald Trump, al ser preguntado por él y por lo ocurrido con sus amenazas a España. Rutte ha evitado chocar con la retórica trumpista y ha optado por una nueva alabanza de su muy cercano y principal socio, que fue "extremadamente importante en el éxito de la cumbre".

Tanto, que cree que "sin él nunca hubieramos llegado al acuerdo del 5%, incluido el 3'5% de gasto básico en en Defensa". No contento, ha insistido en la idea, porque "creer que sin él lo hubieramos logrado es ser increíblemente ingenuos".

El líder de la OTAN se ha agarrado a "dos razones" —luego han sido tres, en verdad— para remarcar lo necesario de esta cifra. "Necesitamos alcanzar los objetivos de capacidad" y "necesitamos que lo hagan si se activa el artículo 5" para luchar "contra Rusia, contra el terrorismo o contra lo que sea". Pero —no había terminado de justificarse— también "para igualarnos con EEUU" en la inversión. "Él (Trump) ha insistido, yo he insistido y lo bueno es que hubo unanimidad".

Descartado por imposible el primer plan de Trump, el de "expulsar" a España de la alianza atlántica, el mandatario volvió a la carga este martes, bajo el pretexto de que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo "tremendamente irrespetuoso" con el resto de aliados. Por ello, se abría a imponer "sanciones comerciales", como unos aranceles que, no pudiendo ser directos por tener que dirigirlos a la UE, sí podría repercutir de manera indirecta en España.