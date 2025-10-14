Trump dispara su retórica contra España por la "falta de respeto grandísima" del PIB y anuncia "castigos" 

Ya no hay espacio para bromas, ironías ni dardos en público contra Pedro Sánchez. Donald Trump ha subido el tono del todo contra España por no llegar a la inversión del 5% del PIB en Defensa. Tras afirmar días atrás la idoneidad de "expulsarles" de la OTAN, este martes ha calificado de "falta de respeto grandísima" la actitud del Gobierno.

"Habría que castigarles", ha añadido de inmediato, insistiendo en una vieja amenaza, la de "aplicarles aranceles" directamente contra España, a pesar de no poder aplicarlos directamente por tener que hacerlo vía Unión Europea. Ajeno a ello, adelanta que "tal vez lo haga".

"No estoy contento con España. Ellos reciben protección y van a recibirla en el marco de la OTAN, pero lo que ha hecho es muy malo para la OTAN y a pesar de que se niegan a aumentar la inversión recibirán protección", ha continuado a preguntas de la prensa.

El pasado viernes, Trump lanzaba al aire la posibilidad de "expulsar" a España de la alianza atlántica, idea que suavizó este lunes al encontrarse con Sánchez en la cumbre de Egipto por la paz en Gaza.

Allí, tras un tenso pero cordial saludo, dedicó unos segundos a ironizar con la baja inversión española en Defensa, asegurando que "ya nos acercaremos", sin querer hacer una 'sangre' que sí ha hecho en la Casa Blanca y con Javier Milei como invitado. Eso sí, en Egipto y en EEUU ha querido recordar que España "lo está haciendo muy bien", en velada referencia a la economía, algo de lo que ya habló tras la tensa cumbre de la OTAN de junio.

Sus palabras han llegado precedidas de otro toque, de menor rango, por parte del embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker. El diplomático advertía "a todos los aliados, incluida España" de que tienen que pagar lo acordado en la última cumbre de la OTAN. Y en la cita celebrada en La Haya, los 32 miembros sellaron un pacto para llegar al 5% de sus PIB para Defensa en los próximos años, pese a que Pedro Sánchez insistió entonces que España no pasaría del 2'1%.