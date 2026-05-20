En directo, sesión de control al Gobierno tras la imputación de Zapatero | Sumar plantea "regular bien" la actividad de los expresidentes

La sesión de control al Gobierno, marcada por las palabras de Feijóo: "Me voy a encargar de cambiar todo esto"

"España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto". Son las palabras con las que Alberto Núñez Feijóo planteó su cara a cara con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados. La sesión prosigue con las habituales preguntas parlamentarias a los ministros.



Pero también lo ha hecho en un corrillo con periodistas. El líder de la oposición aseguró ante los medios que va a cumplir con su "deber" y va a hacer "todo lo posible" para que haya un cambio de gobierno cuando considere que ha llegado el momento.​ Eso sí, Vox no le ha presionado esta mañana para que plantee la moción de censura que el PP por el momento no ve viable.