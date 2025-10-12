Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rufián, no te preocupes, este año no hay cabra: esta es la mascota de la Legión para el desfile del 12 de octubre
Política

Política

Rufián, no te preocupes, este año no hay cabra: esta es la mascota de la Legión para el desfile del 12 de octubre

Aunque se suele hablar de la cabra de la Legión, también han acudido a desfiles militares con carneros o borregos, como ocurre este domingo. 

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo de Killo, el borrego de la Legión, en el desfile del 12 de octubre de 2024.Getty Images

Cada 12 de octubre hay un animal que se lleva todos los focos durante el desfile militar por el Día de la Hispanidad. Se trata de la cabra de la Legión, esa que mencionó hace unos días el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Pero al igual que ocurrió en 2024, no habrá cabra en el paseo de los legionarios por el Paseo de la Castellana de Madrid. El año pasado fue el turno de Killo, un borrego de seis años que pertenecía al Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de la Legión.

Este año, será Baraka (buena suerte en árabe) el encargado de llevar las insignias de cabo primero. Se trata del rango de honor que suele portar la mascota de la Legión junto a un manto con el correspondiente emblema y un gorro legionario durante el desfile militar.

Es un borrego de tres años de edad que es la mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, de Melilla y que pesa unos 45 kilogramos, y será una de las grandes protagonistas del desfile que se celebra este 12 de octubre en Madrid.

No será su primer desfile, ya que, pese a sus tres años, acompañó a las tropas en el Día de las Fuerzas Armadas de 2024 que se celebró en Oviedo (Asturias). Pero sí será su estreno en la capital española.

Y, precisamente, pese a que no ha habido una cabra, en los últimos días había cobrado protagonismo. Gabriel Rufián comparó la cabra de la Legión con el gasto de la repatriación de los activistas de la Flotilla.

"Señorías de Vox, ustedes van a denunciar por malversación a no sé quién por lo del otro día... Yo les digo algo: Si yo pago cada año el paseo de una cabra -¡de una cabra!- por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", aseguró el diputado y portavoz de ERC en el Congreso.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 