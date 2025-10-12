Rufián, no te preocupes, este año no hay cabra: esta es la mascota de la Legión para el desfile del 12 de octubre

Foto de archivo de Killo, el borrego de la Legión, en el desfile del 12 de octubre de 2024.

Cada 12 de octubre hay un animal que se lleva todos los focos durante el desfile militar por el Día de la Hispanidad. Se trata de la cabra de la Legión, esa que mencionó hace unos días el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Pero al igual que ocurrió en 2024, no habrá cabra en el paseo de los legionarios por el Paseo de la Castellana de Madrid. El año pasado fue el turno de Killo, un borrego de seis años que pertenecía al Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de la Legión.

Este año, será Baraka (buena suerte en árabe) el encargado de llevar las insignias de cabo primero. Se trata del rango de honor que suele portar la mascota de la Legión junto a un manto con el correspondiente emblema y un gorro legionario durante el desfile militar.

Es un borrego de tres años de edad que es la mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, de Melilla y que pesa unos 45 kilogramos, y será una de las grandes protagonistas del desfile que se celebra este 12 de octubre en Madrid.

No será su primer desfile, ya que, pese a sus tres años, acompañó a las tropas en el Día de las Fuerzas Armadas de 2024 que se celebró en Oviedo (Asturias). Pero sí será su estreno en la capital española.

Y, precisamente, pese a que no ha habido una cabra, en los últimos días había cobrado protagonismo. Gabriel Rufián comparó la cabra de la Legión con el gasto de la repatriación de los activistas de la Flotilla.

"Señorías de Vox, ustedes van a denunciar por malversación a no sé quién por lo del otro día... Yo les digo algo: Si yo pago cada año el paseo de una cabra -¡de una cabra!- por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", aseguró el diputado y portavoz de ERC en el Congreso.