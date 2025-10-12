Sánchez se ausenta de la recepción del Palacio Real después de saludar a los Reyes 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que ausentarse de la recepción en el Palacio Real después de saludar a los Reyes, y, aunque no ha explicado el motivo de su marcha, sí que se sabe que en unas horas tiene previsto trasladarse a Egipto para la firma del plan de paz en Gaza que tendrá lugar este lunes.

Junto con el presidente del Gobierno, también se han presentado la gran parte de ministros por el Salón del Trono, aunque cinco de ellos se han ausentado, tres de ellos de Sumar: el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Junto con ellos, se han ausentado, entre algunos ejemplos, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la de Baleares, Marga Prohens, quienes no han podido acudir al acto debido a los efectos de la dana Alice.

Quienes tampoco han acudido a la cita ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha dicho que no irá para no "blanquear un Gobierno corrupto y peligroso", o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien será juzgado en el Supremo por un presunto caso de revelación de secretos relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tras la marcha del presidente, según recoge Europa Press, el resto de ministros se ha retirado de la sala, a excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, quien ha bromeado acerca de que el presidente del Gobierno quería "comer con su familia".