A la tercera... la Generalitat confirma que Mazón no acudirá a los actos de la Fiesta Nacional por la DANA Alice

Esta vez sí, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reorganizado su agenda y no acudirá este domingo a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional ni a la posterior recepción ofrecida por los reyes ante la "variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha comunicado la Generalitat Valenciana, que ha señalado que Mazón no acudirá a estos actos ante la "persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana".

Esto contrasta con la actuación del presidente valenciano con DANAS anteriores. En la de hace casi un año mantuvo su agenda y se fue a comer a El Ventorro en medio de una catástrofe que dejó 229 fallecidos en la provinca de Valencia. Mientras, en el temporal de finales de septiembre tampoco acudió a la reunión de coordinación de emergencias, una ausencia que volvió a ser muy comentada.

En esta segunda ocasión el mandatario valenciano estaba en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' y no en su comunidad autónoma, donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde un día antes.

La Comunitat Valenciana está desde el pasado 9 de octubre en alerta por el paso de la DANA Alice, que ha llevado a activar alertas meteorológicas en distintas zonas de la región. Este domingo seguirá activa la alerta naranja en el litoral norte de Castellón y la amarilla en el litoral sur de esa provincia, así como en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Los reyes habían invitado a los alcaldes de las zonas afectadas de la DANA a los actos de este 12 octubre. Sin embargo, los estragos de la DANA Alice han provocado que Mazón, así como la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, hayan anunciado que no asistirán ante la inestabilidad meteorológica.

