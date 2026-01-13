Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes 19 para abordar la política exterior española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantendrán una reunión el próximo lunes 19 de enero para abordar la política exterior española, después de que lo solicitara Moncloa y tras un contacto esta mañana entre los jefes de Gabinete de ambos líderes.

Según han informado fuentes del Partido Popular, "si bien el deseo del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania", los de Feijóo han solicitado "ampliar el objeto de la misma".

En ese sentido, y algo que en Moncloa ven con buenos ojos, el PP ha solicitado a Sánchez que informe "de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa". En Génova se refieren en concreto a dos puntos:

"1. Los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas)".

"2. Las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela".

Las mismas fuentes han adelantado que el PP "no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de forma aislada". "Nuestra posición es someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", aseguran.

Desde el PP han aprovechado, además, para recordar que no piensan garantizar "su apoyo ciego" a Sánchez, como tampoco hacen "sus socios".

El último encuentro entre ambos

La última vez que se reunieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue durante un encuentro de apenas media hora en Moncloa para hablar también sobre seguridad europea y políticas de Defensa, en marzo de 2025.

El Partido Popular, entonces, se quejó de la poca duración que tuvo la reunión y también del lugar escogido para la misma, Moncloa. Según los de Feijóo, Sánchez no podía hablar en nombre del Gobierno de coalición ya que sus socios no compartían su postura.

Antes de aquello, eso sí, los líderes de PSOE y PP estuvieron casi dos años sin verse. Aunque resulte extraño siendo ambos presidente del Gobierno y jefe de la oposición, lo cierto es que su relación es casi nula. Si pueden evitarlo, no hablan ni por teléfono.