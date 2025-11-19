Sánchez, tras el informe de la UCO sobre Cerdán: "Hemos actuado de forma contundente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su recepción al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, el 18 de noviembre de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró en la tarde de ayer que "es el tiempo de la Justicia" tras el último informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento con contundencia en este caso.

Sánchez se ha referido a ese informe de la UCO en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

Al ser preguntado por ese informe y cómo puede ser que no se tuviera conocimiento de las actividades de Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que el Gobierno y el PSOE actuaron desde el primer momento "con contundencia" ante ello y colaboraron con la Justicia. "Es el tiempo de la Justicia", ha añadido para insistir en la necesidad de dejar trabajar a este poder del Estado.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades y toca esperar al desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, ha respondido con un "no "rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Díez declaró este lunes ante el juez que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido.

A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Las novedades

La UCO apunta ahora a que el exsecretario de Organización del PSOE, Cerdán, actuó como "enlace" entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública. Los investigadores explican que el 75% de los beneficios de la empresa Servinabar -propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán- provenían de Acciona y que esta mercantil pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenían de forma irregular. El Instituto Armado ha identificado al menos tres obras amañadas.

La Guardia Civil considera que Cerdán- en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio-, gestionaba el cobro de mordidas, parte de las cuales terminaban redundando en beneficios para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor ministerial Koldo García, ambos imputados en el Tribunal Supremo. El último informe que la UCO ha entregado al juez, de 227 páginas, ahonda en el funcionamiento de la trama y en cómo se benefició de ella Cerdán y su entorno.

El documento recoge que el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar; que esta pagó el alquiler para él de dos casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y que la compañía navarra tuvo a sueldo a la esposa, la hermana y el cuñado de Cerdán.

Tras recibir ese documento policial, el juez Puente decidió abrir una pieza separada, declararla secreta y ordenar varios registros en empresas de la trama, entre ellas, en las sedes de Bilbao y Madrid de la constructora Acciona y en el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini. Este martes, el instructor ha levantado el secreto, ha imputado a Pelegrini y a dos antiguos subordinados suyos y ha levantado el secreto para dar traslado del informe de la UCO a las acusaciones y las defensas.

En el auto por el que Puente acordó los registros, notificado también este martes, el magistrado explica que Acciona Construcción y Servinabar 2000 “podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, en la ilícita consecución de adjuicaciones de obra pública”. El juez hace suyos los argumentos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y cree que fue relevante el triángulo compuesto por Antxon Alonso, Cerdán y Pelegrini. Los investigadores relacionan a Cerdán con la empresa Servinabar porque encontraron un contrato privado en el registro del garaje del empresario que, si bien no se llegó a elevar a público mediante notario, entregaba el 45% de las participaciones de la empresa al ex secretario de Organización socialista.

El modus operandi, según describe el auto del Supremo, consistía en adjudiciar a Acciona Construcción obras que “se lograrían a cambio de indebidos pagos” a Servinabar que redundaban en el beneficio de Antxon Alonso y Cerdán, a quien la UCO sitúa como el “enlace” entre las constructoras y el Ministerio de Transportes. El juez indica que “igualmente” en estos beneficios económicos “participarían” Koldo y Ábalos que entonces estaban en el Ministerio de Transportes.