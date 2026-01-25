Sánchez respalda a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz: "Está dando la cara desde el primer momento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso y ha mostrado su apoyo total al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión en la tragedia de Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de hace una semana de un tren que causó la muerte de 45 personas.

"Todo el orgullo de esos servidores públicos, también de las instituciones que han trabajado de manera leal, de manera unitaria, como siempre hacemos los españoles y las españolas", ha señalado, al inicio de su intervención en un acto del PSOE en Huesca.

"Con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia. Y también, quiero decirlo, todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia", ha destacado.

Sánchez ha asegurado que "esa es la diferencia entre unos y otros". "Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias", ha expuesto.

"Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha destacado al inicio del acto de campaña junto a Pilar Alegría.

Respecto a todo el caos provocado en las últimas horas en Rodalies, el presidente del Gobierno ha indicado además que están trabajando "codo con codo" con las autoridades catalanas para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías "digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España".