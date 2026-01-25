Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez respalda a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz: "Está dando la cara desde el primer momento"
Política
Política

Sánchez respalda a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz: "Está dando la cara desde el primer momento"

El presidente del Gobierno ha destacado "todo el orgullo" de los servidores públicos, de las instituciones que "han trabajado de manera leal para responder a esta tragedia". 

Sergio Coto
Sergio Coto
Oscar Puente saluda a Pedro Sánchez después de su discurso en el pleno de investidura.
Oscar Puente saluda a Pedro Sánchez después de su discurso en el pleno de investidura.ALDARA ZARRAOA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso y ha mostrado su apoyo total al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión en la tragedia de Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de hace una semana de un tren que causó la muerte de 45 personas.

"Todo el orgullo de esos servidores públicos, también de las instituciones que han trabajado de manera leal, de manera unitaria, como siempre hacemos los españoles y las españolas", ha señalado, al inicio de su intervención en un acto del PSOE en Huesca. 

"Con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia. Y también, quiero decirlo, todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia", ha destacado.

Sánchez ha asegurado que "esa es la diferencia entre unos y otros". "Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias", ha expuesto. 

"Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha destacado al inicio del acto de campaña junto a Pilar Alegría.

Respecto a todo el caos provocado en las últimas horas en Rodalies, el presidente del Gobierno ha indicado además que están trabajando "codo con codo" con las autoridades catalanas para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías "digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España".

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política