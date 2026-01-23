Óscar Puente rechaza dimitir y no teme ser cesado por el accidente de Adamuz: "Sinceramente, creo que no estoy en esas circunstancias"

Óscar Puente no se plantea dimitir por el accidente de Adamuz. El ministro de Transportes ha defendido su labor y su permanencia en el cargo tras conocerse el primer informe oficial del suceso, que sitúa la rotura de la vía como principal hipótesis del suceso. Así lo ha dejado caer en una muy larga comparecencia para dar explicaciones del trabajo presentado por el CIAF sobre las causas de la tragedia.

Preguntado directamente sobre su futuro tras la tragedia de Adamuz, donde han muerto 45 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo y una posterior colisión de un Alvia, el ministro ha sido más que claro. "Absolutamente me siento capacitado (para seguir en el puesto). No creo que el que haya ocurrido este accidente me reste capacidad alguna", ha defendido de forma tajante.

Algo más reflexivo ha sido ante la subsiguiente cuestión de si sopesa dimitir, especialmente en el caso de que se confirmase un defecto de la infraestructura como causa definitiva de la tragedia.

Reiterando sus palabras del jueves, Óscar Puente ha vuelto a defender que para él "los parámetros de responsabilidad en un asunto así se basan en que quien resulte afectado por las responsabilidades haya contribuido por acción u omisión a la causación del hecho en sí o al agravamiento del daño".

"Si yo estuviera en esas circunstancias asumiría mis responsabilidades, pero sinceramente creo que no estoy", ha sentenciado.

También ha querido responder a su situación ante un posible cese por parte de Pedro Sánchez. Reformulando la pregunta del periodista, Puente ha señalado que '¿si temo que el presidente me pida la dimisión? Sinceramente no lo temo, pero insisto en que yo soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y por tanto mi puesto está a su disposición siempre y puede tomar la decisión de cesarme cuando quiera...". "Pero no estoy preocupado".

La pregunta también ha llegado al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Como principal responsable del gestor público de la infraestructura ferroviaria ha señalado que si la investigación del accidente deriva de alguna responsabilidad suya, "por acción o por omisión", dimitirá "desde el minuto cero". EFE