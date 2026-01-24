Ni dos minutos ha necesitado Carlos Alsina para dejar clara su opinión sobre los que ya han pedido la dimisión de Óscar Puente 

El periodista Carlos Alsina ha dejado una análisis de menos de dos minutos en su programa en Onda Cero, Más de Uno, sobre aquellos que han pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

El comunicador se ha puesto más serio de lo habitual para dejar clara su opinión sobre el asunto. "A mí que se pida la dimisión del ministro Puente me parece muy bien. De hecho, he escuchado cómo se ha pedido esta semana, repetidamente, porque no hay ninguna ley del silencio ni ningún miedo a pedir dimisiones de nadie", ha razonado.

Acto seguido, Alsina ha asegurado que lo único que dice es que "si está en marcha una investigación, hombre, al ministro se lo podrán criticar muchas cosas, pero que ha dado la cara en los medios de comunicación...".

Uno de sus colaboradores añadía que lo hace porque "no tiene más remedio" y el periodista ha saltado como un resorte. "No, que tiene más remedio no, que si quieres te menciono precedentes de gobernantes que no han dado la cara en ningún medio de comunicación cuando han tenido que gestionar un desastre", ha añadido.

"Porque yo recuerdo a otros gobernantes que no han dado mucho la cara en los medios de comunicación cuando han tenido desgracias. De hecho no han dado nada la cara, porque no han atendido a un solo medio de comunicación", ha justificado.

Alsina ha defendido que "si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana, yo voy por a ser el primero que le diga 'váyase a su casa', pero, hasta ahora, no he conseguido que ninguno me expliquéis en qué ha mentido".

"Otra cosa es que se exprese de una manera o de otra. ¿Por qué tiene que dimitir? Estamos sugiriendo desde hace 4 días que tiene las respuestas, pero que no las quiere dar. El ministro lo que está diciendo, si yo le entiendo bien, es que todavía él no tiene una respuesta a cuál es la causa del accidente", ha señalado.

Primer informe oficial

Este viernes por la tarde, se ha conocido el primer informe oficial del accidente de Adamuz. Las primeras hipótesis apuntan a que el carril se fracturó antes de que el Iryo que descarriló pasara.

Las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril "son compatibles" con esta hipótesis principal: "El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura".

Las pesquisas han detallado que se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren, presentes en todas las ruedas.

"Producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deforma y desciende, por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda. A velocidades del orden de 200 km/h la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el carril impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación", recogen en el documento.