Sánchez se reúne con Illa en Moncloa, tras abrir una ronda de consultas por el 'caso Koldo' 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Moncloa, este viernes, reunido con el president de la Generalitat, Salvador Illa. Así lo ha recogido tanto la Cadena SER como El País, señalando la emisora que se trata de una ronda de consultas con los dirigentes socialistas para abordar la crisis que ha abierto el 'caso Koldo' y la reciente salida a la luz de la supuesta implicación de Santos Cerdán en en este.

En este línea, y según han trasladado fuentes de Presidencia a la SER, se trata de una reunión que se enmarca en la normalidad, si bien no se ha detallado el contenido de los temas que están abordando. Con todo, la cita ha sido orquestada de forma discreta y en las últimas horas.

Fuentes conocedoras del encuentro han confirmado a la Agencia EFE la cita, en una jornada en la que el presidente no tiene ningún acto oficial programado en su agenda, y después de que Illa haya cancelado su participación en la clausura del Congreso de Economía y Empresa de Cataluña.

Illa: "Dispuesto a dar la cara cuando se me pida"

Este miércoles, en la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlament, rebatió a quienes insinúan su posible implicación en el caso Koldo: "Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida".

"No tengo nada que esconder, no tengo nada de lo que esconderme. He actuado siempre con corrección y limpieza", subrayó Illa en respuesta al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que hizo alusión a la aparición del nombre del president en el informe de la UCO.