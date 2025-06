Sánchez sigue defendiendo el gasto del 2,1% en defensa frente al 5% de la OTAN: ​"La clave es responder a las capacidades que se nos exigen"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles que España cumplirá con las "capacidades" que le exige la OTAN gastando solo el 2,1% de su PIB en Defensa y no el 5% de aquí a 2035 que todos los líderes de la Alianza, incluido nuestro país, han acordado tras la reunión celebrada en La Haya.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Sánchez ha asegurado que España "va a cumplir con las capacidades acordadas y va a seguir siendo una pieza clave en la seguridad europea". "Nosotros somos un país serio que cumple con sus compromisos. El volumen de inversión que hemos proyectado es realista y compatible con nuestro modelo social y el Estado del bienestar que queremos defender", ha dicho.

Sánchez, que ha dicho que la cumbre de la OTAN ha sido un "éxito", ha señalado que la Alianza "define unos desafíos y propone unas capacidades" que cada miembro debe cumplir. "No se trata de cuánto vamos a gastar o cuál va a ser el gasto porcentural, sino qué capacidades va a ofrecer cada país", ha dicho.

En todo caso, Sánchez ha negado que él haya sido quien ha fijado como objetivo un 2,1% del gasto para España. "Son las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa quienes dicen que esas capacidades se pueden cumplir con un 2,1%", ha sostenido. Además, el presidente del Gobierno ha dicho que otro Ejecutivo "habría firmado aquí el 5%", poniendo en peligro el Estado del bienestar español.

Finalmente, Sánchez ha considerado "una casualidad" que Trump y él no se hayan saludado o que se le haya visto más alejado de los otros líderes durante todo la reunión. "Soy un presidente del Gobierno que lleva siete años en la oficina. Conozco a todos los interlocutores. No se ha dado la casualidad, pero no significa nada", ha añadido.