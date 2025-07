Sánchez se compromete a trabajar para sacar los Presupuestos de 2026 y no descarta reunirse con Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que afronta el resto de la legislatura hasta 2027 "con la misma determinación y energía" que los siete años anteriores. Unas palabras que, de nuevo, manifiestan el deseo del líder del Ejecutivo de no convocar elecciones de forma adelantada. "Yo no sé qué pasa que cuando gobierna el PP las legislaturas tienen que durar cuatro años pero cuando gobierna el PSOE no", ha dicho.

En una rueda de prensa para hacer balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', Sánchez también ha dicho que presentará su proyecto de Presupuestos para el año 2026 y que peleará para sacarlo adelante. De cara a este objetivo, el presidente del Gobierno no ha descartado reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont. "Yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que la ley de Amnistía - avalada recientemente por el Tribunal Constitucional - ha servido para "superar" la situación que se vivió durante el proceso independentista. "Este es un país que mira hacia adelante al año 2027, no al año 2017, y, por tanto, me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", ha indicado.

Sobre la compleja aritmética parlamentaria y la dificultad del Gobierno para sacar adelante leyes fundamentales como la de Presupuestos, el socialista ha señalado que seguirán peleando por "cada votación" frente a la "involución al cuadrado" que supondría la "coalición ultraderchista" del PP y Vox.

Durante su intervención, Sánchez ha hecho un balance muy positivo de estos dos últimos años de su gobierno frente al "catastrofismo de los cenizos de siempre". "España suma y sigue, dentro de un contexto internacional complejo", ha dicho. En ese aspecto, el líder socialista ha destacado el crecimiento de la economía y el empleo, el fortalecimiento del Estado del bienestar o la política exterior.

En su retahíla de cifras, Sánchez ha usado los datos para negar que los españoles sean ahora más pobres que en 2018, cuando accedió al Gobierno. "La combinación de reformas políticas y sociales de este gobierno ha hecho que la renta disponible real de los españoles sea un 9% más alta que en 2018", ha señalado.

Igualmente, Sánchez también ha defendido sus avances en aspectos sociales como la sanidad o la educación y ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la ampliación de los permisos parentales hasta las 19 semanas. Igualmente, las familias monoparentales - en su mayoría, madres - pasarán a tener 32 semanas de permiso por nacimiento y cuidados frente a las 16 actuales.

En el aspecto social, Sánchez ha reconocido que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ha defendido la labor de su Ejecutivo para evitar la escalada de precios. "El Ejecutivo está abordando el problema con todos los recursos de los que disponemos. Pero somos conscientes de que hasta que no resolvamos este problema, no vamos a reducir el drama de la desigualdad", ha dicho. En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha defendido que su gobierno ha incrementado el número de viviendas de protección oficial un 8% y la obra nueva ha subido un 13%. Sin embargo, cree que la falta de acción de las comunidades gobernadas por el PP está agravando la situación.

En la extensa rueda de prensa, Sánchez también ha calificado de "vergonzosa" la situación de hambruna que viven los gazatíes y ha anunciado que España enviará este viernes un avión con 12.000 kilos de alimentos a la región. "Esta situación es una catástrofe para toda la humanidad y detenerlo es un imperativo moral, humanitario y político", ha dicho.

Finalmente, también en política exterior, el jefe del Ejecutivo ha señalado que respalda "pero sin entusiasmo" el acuerdo comercial entre la UE y Donald Trump que incluye un 15% de aranceles para los productos europeos que entren en Estados Unidos. Al respecto, Sánchez ha apremiado a sus socios europeos a "diversificar las relaciones comerciales" de la UE y a poner el foco en otras regiones "que se quieren entender con Europa", como es el caso de Mercosur.