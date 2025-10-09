Sánchez ve la carta de Feijóo y sólo necesita dos horas para acordarse de Ayuso

Nadie tiene en realidad dudas de que el último comunicado publicado en redes sociales por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con relación al aborto tiene como destinataria a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. O, si no es la receptora, al menos sí la responsable de que el presidente del PP haya tenido que salir a aclarar su posición. En todo caso, ante las dudas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido tirar de ironía para responder a Feijóo. "Isabel, Alberto tiene una carta para ti", ha escrito el jefe del Ejecutivo también en redes sociales.

Sánchez se ha pronunciado así apenas dos horas después de que Feijóo publicara en su cuenta en la red social X un comunicado en el que aseguraba que respetará la ley relativa a la interrupción vountaria del embarazo. "Sobre el aborto mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", explicó Feijóo en una clara referenia a las polémicas declaraciones de Ayuso, quien esta mañana espetó en la Asamblea de Madrid que las mujeres se fueran a abortar "a otro lado".

Las palabras de Ayuso, en realidad, no son más que una insistencia en su negativa a cumplir con la ley. La ley del aborto recoge la necesidad de crear un registro de objetores con la finalidad de que todos los servicios sanitarios puedan organizarse para cumplir con la normativa. "A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", fija el articulado de la norma, algo a lo que el PP de Madrid se niega. Esta semana, el Gobierno envió una carta tanto a la Comunidad de Madrid como a Asturias, Aragón y Baleares en la que les recordaba que eran las únicas cuatro autonomías que no cumplían con la legislación. Mientras Asturias, Aragón y Baleares contestaron aclarando que lo harían lo antes posible, el Gobierno de Ayuso, no.

Aunque el comunicado de Feijóo busca distanciarse de la posición de Ayuso, el líder del PP ha aprovechado para mezclar el aborto con los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno. "Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia", ha publicado el líder del PP, quien ha añadido: "Pedro Sánchez está agotado política y moralmente. Acorralado por la corrupción y por su falta de rumbo, recurre a maniobras desesparadas para sobrevivir unos meses más".

En redes sociales, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha tirado de ironía para responder al comunicado de Feijóo. "¿A quién se dirigirá Alberto, el valiente? ¿Al alcalde de Madrid de su partido? ¿A la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid? ¿Qué pasa, Alberto, que no te cogen el teléfono?", ha escrito.