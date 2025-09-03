Sánchez vuelve este miércoles a Downing Street: de qué hablará con Keir Starmer

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidirán este miércoles en Londres la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación estratégica entre ambos países en diversos ámbitos.

Sánchez se reunirá con Starmer en el 10 de Downing Street en la que es su primera visita institucional a un homólogo británico desde que accedió en 2018 a la Presidencia del Gobierno.

Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces al Reino Unido, no hubo esa reunión en la residencia del primer ministro británico ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.

En 2019 Sánchez sí estuvo en Downing Street junto a su mujer, Begoña Gómez, pero fue con motivo de una recepción organizada por Johnson durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Londres.

Sánchez, junto a Begoña Gómez en Downing Street, en 2019 Alastair Grant

En el caso de Starmer, el presidente del Gobierno ha tenido ocasión de reunirse con él brevemente en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Reino Unido en julio de 2024 y la última vez que ambos hablaron por teléfono fue el pasado 11 de julio, tras anunciarse el acuerdo que regirá las relaciones entre Gibraltar y la UE.

Por tanto, la visita del miércoles tiene una relevancia especial, que cobra aún más significado al haberse concertado tras cerrarse en junio el acuerdo de España, el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar tras el 'brexit'.

Un acuerdo cuyo texto definitivo está ultimando Bruselas y que España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre.

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan demoler en enero la verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre el municipio de la Línea de la Concepción y el Peñón cuya desaparición eliminara barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

Con ese acuerdo sobre la mesa así como con la cumbre de mayo entre la UE y el Reino Unido que fijó una nueva relación entre ambas partes, los gobiernos español y británico han estado trabajando para impulsar la relación bilateral con motivo de la visita de Sánchez.

El resultado de esa labor, según el Gobierno, será la rúbrica del acuerdo bilateral que fijará una colaboración estratégica entre los dos países en diversos ámbitos.

Entre ellos el económico y comercial, ya que los dos países consideran que aún hay potencial para seguir incrementando una relación que es ya muy importante y que no se ha visto afectada por el 'brexit', ya que desde la salida del Reino Unido de la UE, incluso ha aumentado.

En 2024 España exportó a Reino Unido por valor de 23.800 millones de euros e importó por valor de 10.000 millones, y es el segundo proveedor de servicios de este país tras Estados Unidos.

De ello hablarán Sánchez y Starmer en su reunión, tras la que se firmará igualmente un memorando para poner en valor como reforzar las relaciones económicas y empresariales e impulsar proyectos con empresas de amos países.

Un asunto que estará asimismo presente en una mesa redonda empresarial organizada también en Downing Strett con motivo de esta visita.

Una mesa con representantes de empresas de los dos países, que estará encabezada por los respectivos ministros de Economía, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves, y a la que se sumarán en su recta final Sánchez y Starmer.

Ambos líderes se han visto ya en diversas reuniones multilaterales y tuvieron un primer encuentro cara a cara en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en Woodstock en julio de 2024.

En su cita en Londres, además de las relaciones bilaterales, abordarán otros asuntos como los movimientos migratorios, la guerra en Ucrania o la situación en Oriente Medio después de que Starmer haya avanzado su intención de reconocer este mes a Palestina como Estado.