Se sienten, co*o: Antonio Tejero no ha muerto, está en estado crítico

En las últimas horas, diferentes medios de comunicación han informado de que el artífice del frustrado golpe de Estado del 23-F habría fallecido.

Alba Martín
Alba Martín
Antonio Tejero, en 2019 durante la exhumación de FrancoAlejandro Jiménez / Europa Press

El teniente coronel Antonio Tejero, artífice del frustrado golpe de Estado del 23-F, se encuentra ingresado en estado crítico en un hospital de Valencia. Fuentes de la Guardia Civil han asegurado a El HuffPost que el exmilitar, de 93 años, no ha fallecido, pero que fue trasladado al centro sanitario ayer y que actualmente se encuentra rodeado de gran parte de su familia.

En las últimas horas, diferentes medios de comunicación han informado de que Tejero habría fallecido. Sin embargo, aunque su situación es "crítica", las fuentes conocedoras señalan que, de momento, sigue vivo a la espera de conocer su evolución.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), ingresó en la Guardia Civil en 1951 y fue expulsado años después tras protagonizar el intento de golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

