Dice que ojalá vivir como en España en 1953: un Doctorando en Historia Contemporánea da la réplica del día, del mes y del año

Francisco Franco saluda en el desfile para celebrar su victoria en la Guerra Civil, en 1939.

El último barómetro del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) arroja muchos datos preocupantes, sobre todo desde el punto de vista de cómo ve la juventud la España actual y la nostalgia que tiene de tiempos pasados, como el franquismo, donde no había libertad.

El último informe CIS refleja también, menos mal, que para el 65,5% los años de la dictadura franquista fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

En el mismo informe se puede ver que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para España y ponen sobre la mesa que había casas para todos y "más seguridad".

Morante de la Puebla y 1953

Esto ha dado pie a numerosos comentarios en X. Uno de ellos ha sido especialmente comentado y surge a raíz de un vídeo del torero Morante de la Puebla, que este domingo se cortó la coleta, saludando desde un hotel a todos los que lo aguardaban fuera.

"Parece 1953, pero no. Esto pasó el domingo", dice el usuario que ha puesto el vídeo. Y aquí ha respondido otro: "Ojalá fuera 1953. Tendrías tu casa pagada. Estarías viendo una en la playa pa veranear. No tendrías IRPF. Tendrías sanidad gratuita sin colapsar. Tendrías educación gratuita sin ideología. Y tus hijos podrían caminar por el Raval de Barcelona", comenta.

Esta respuesta ha sido respondido de forma aplastante por Iker Madrid, Doctorando en Historia Contemporánea y co-gestor de Contracultura, un espacio de divulgación, opinión e intervención política.

"En 1953, un informe oficial sobre la situación de los jornaleros de Sevilla revelaba que el salario medio representaba sólo un 25% del necesario para comprar los alimentos básicos. La desnutrición dio como resultado el subdesarrollo físico e intelectual de los niños", pone simplemente entre comillas extraído de un texto.

Se comía peor y se vivía menos

Pero hay más datos que dejan claro por qué se vive mejor en 2025 que en 1953, por mucho que en la derecha más extrema haya calado el pensamiento de que antes se vivía mejor.

"En 1953, un año después de que se acabase el sistema de racionamiento, en Almería, las autoridades sindicales calculaban que unos 89.500 trabajadores y sus familias no tenían suficientes ingresos para obtener las calorías 'necesarias para la subsistencia'", dice el texto que ha compartido.

Y otro dato más: "En el periodo 1953-56, en España el consumo medio de calorías y proteínas por habitante y año no alcanzaba el nivel medio fijado por los expertos en nutrición. Se necesitaron 20 años para alcanzar los niveles de alimentación conseguidos antes de 1936".