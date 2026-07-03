Irán envía un mensaje desafiante a Trump con un funeral colosal para el asesinado líder supremo Jamenei

El ataúd del difunto líder supremo de Irán, Ali Jamenei, durante una ceremonia de despedida cerca de la oficina en la que fue asesinado, en Teherán, el 3 de julio de 2026.

Bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de un clima de máxima tensión internacional, Teherán se ha blindado para dar inicio a los funerales de Estado del ayatolá Alí Jamenei, el que fuera el líder supremo de Irán durante 36 turbulentos años. Las ceremonias, descritas por las autoridades religiosas como "el evento más importante de este siglo", se extenderán por seis días a lo largo de cinco ciudades e incluirán procesiones multitudinarias.

Los restos de Jamenei llegaron este viernes al Gran Complejo Religioso Mosalla de la capital, donde yacerán en capilla ardiente antes de que comience el duelo público el sábado, coincidiendo simbólicamente con el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Jamenei, de 86 años, fue asesinado el 28 de febrero pasado en un ataque conjunto perpetrado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra una residencia gubernamental en Teherán, en las primeras horas de la llamada Operación Furia Épica. El sepelio debió retrasarse durante más de 100 días debido a la intensidad del conflicto bélico que vino a continuación, cuyas hostilidades directas se encuentran bajo una frágil tregua de 60 días. Ahora hay calma, pero puede saltar por los aires en cualquier momento, como se vio hace apenas una semana.

Un itinerario simbólico

La escala del funeral ha sido diseñada minuciosamente por la República Islámica para proyectar un mensaje de resistencia y cohesión social hacia Occidente. El alcalde de Teherán, Alireza Zakani, anticipó que la procesión central del lunes -que recorrerá diez kilómetros desde la plaza Imam Hossein hasta la plaza Azadi- podría convertirse en "la mayor concentración en la historia de la ciudad", estimando la asistencia de unos 20 millones de personas.

Para el sábado y el domingo se espera el velatorio público y la recepción en la Mezquita Mosalla de Teherán. Ya el lunes, tendrá lugar una procesión multitudinaria por el centro de la capital y, que implica el cierre temporal del espacio aéreo para el patrullaje de aviones de combate. La idea es evitar posibles incursiones aéreas israelíes, ya que el Gobierno de Tel Aviv no ha participado en las negociaciones de paz y siempre es una incógnita.

El martes se llevará a cabo el traslado de los restos de Jamenei a la ciudad santa de Qom, en medio de temperaturas que rozarán los 40 grados. Mismo plan de calor se espera el miércoles, el día en que el féretro cruzará la frontera hacia Irak para recorrer los bastiones chiíes de Kerbala y Nayaf, a petición de líderes políticos iraquíes, reforzando de esa forma la influencia espiritual que Jamenei ejercía en la región. Un guiño al llamado Eje de Resistencia, ahora notablemente debilitado, pero vivo.

El entierro definitivo tendrá lugar el jueves que viene, en el santuario del Imam Reza en Mashhad, ciudad natal del difunto mandatario.

Negociaciones en el limbo y la versión de Trump

Las ceremonias fúnebres coinciden con una pausa temporal en las delicadas negociaciones diplomáticas en curso entre Washington y Teherán. El objetivo primordial de estas conversaciones es consolidar el fin de la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado comercialmente por las fuerzas iraníes y por el que antes de la guerra pasaba a diario el 20% del crudo mundial.

En vísperas del funeral, el presidente estadounidense, Donald Trump, adoptó un tono marcadamente optimista respecto al progreso de los diálogos. En declaraciones concedidas a la cadena económica CNBC, Trump aseguró que Irán ha cedido ante la mayor parte de las condiciones exigidas por la Casa Blanca, insistiendo en que el propósito central de EEUU es asegurar la desnuclearización total de la nación persa. "Creo que han aceptado casi todo lo que necesitamos", afirmó el mandatario.

Sin embargo, analistas y fuentes del Golfo apuntan medios como Al Jazeera a que el proceso formal de diálogo no se reanudará hasta que concluyan los rituales de entierro, el próximo 9 de julio.

Acuerdo-marco entre EEUU e Irán: lo que sí, lo que no y las diferencias con Obama Las dos partes el litigio han firmado anticipadamente el pacto que les permite acabar la guerra, reabrir Ormuz e iniciar un proceso negociador, centrado sobre todo en el programa nuclear de los ayatolás. Trump prometió "el mejor" acuerdo. ¿Lo es?

La gran incógnita de la sucesión

Más allá de los homenajes masivos, la principal incertidumbre que planea sobre el futuro de Irán es la figura de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá. A pesar de haber sido nombrado para suceder a su padre hace casi cuatro meses, aún no ha realizado apariciones públicas desde entonces.

El nuevo líder resultó gravemente herido en el mismo ataque de precisión que acabó con la vida de su progenitor y de varios miembros de su familia, de su esposa a varios de sus hijos, el 28 de febrero. Hasta la fecha, sólo ha emitido pronunciamientos por escrito, mediante los que delegó y avaló la continuidad de las negociaciones de alto el fuego.

El misterio en torno a su estado físico se ha profundizado después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declarara públicamente que Mojtaba Jamenei está "marcado para morir". La amenaza provocó una reacción airada de las facciones más duras del régimen de Teherán, que han solicitado formalmente que se revise la histórica fatua (un decreto religioso islámico) que prohíbe a Irán el desarrollo y posesión de armas nucleares.

Para las autoridades locales, este funeral no representa únicamente el adiós a un líder histórico, sino una demostración de fuerza con la que pretenden presentarse unificados ante la comunidad internacional antes de volver a sentarse a la mesa de negociación.