Investigan el doble asesinato de una madre e hija, presuntamente a manos del padre, en Alicante

Vista general del chalet donde la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, en El Fenollar, el 2 de julio de 2026.

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los agentes recibieron el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar encontraron a las dos mujeres ya fallecidas y a los dos heridos en estados de diversa gravedad. Ambos se encuentran hospitalizados en este momento con lesiones de arma blanca. El varón ha sido detenido por agentes del Instituto Armado.

La hija superviviente de la familia fue la que avisó de lo que estaba pasando con una llamada al 112.

Según las mismas fuentes citadas por EFE, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta. La Benemérita ya indaga estos hechos como un posible caso de violencia machista.

Todos los miembros de la familia son de nacionalidad española. La madre había nacido en 1971, la hija fallecida en 2005 y el padre en 1973, mientras que no se ha podido precisar la edad de la hija que dio la voz de alarma.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.