Trump no suelta el bocado: el FBI ordena un despliegue sin precedentes para revisar las elecciones de 2020 en Georgia

Funcionarios electorales validan los votos en la Oficina Electoral del Condado de Gwinnett, el viernes 6 de noviembre de 2020 en Lawrenceville (Georgia, EEUU).

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha ordenado una masiva reasignación de personal en todo Estados Unidos. Su objetivo principal es acelerar la controvertida investigación sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton (Georgia), un territorio clave que cimentó la victoria del demócrata Joe Biden hace seis años y que se ha convertido en el epicentro de la agenda judicial de la actual administración de Donald Trump.

Los expertos legales y exfuncionarios de inteligencia lo describen como una movilización sin precedentes en la historia reciente de las fuerzas del orden del país, más aún cuando busca satisfacer una obsesión del actual mandatario republicano, que tuvo un mal perder y no se le pasa.

Un memorando interno del buró, obtenido originalmente por la agencia de noticias Associated Press y confirmado por múltiples fuentes gubernamentales (de la CNN al New York Times), revela que la dirección del FBI ha exigido un "impulso masivo" para movilizar a un total de 260 analistas de investigación y especialistas en operaciones de personal de todas las oficinas locales del país hacia este caso, catalogado internamente como una "investigación prioritaria".

La cuota impuesta a las delegaciones locales es estricta: las oficinas de mayor tamaño deben aportar obligatoriamente ocho analistas cada una, mientras que las sedes de mediano y pequeño tamaño deberán destinar entre tres y cinco especialistas.

Según los detalles del documento, cada uno de estos analistas tendrá la abrumadora tarea de revisar de forma exhaustiva un promedio de 708 registros individuales, fijando el plazo límite para completar la operación para el próximo 17 de julio.

Son mis amigos: Trump indulta a quienes intentaron anular las elecciones de 2020 Entre los beneficiarios de este perdón "total, completo e incondicional" están su exabogado personal, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete, Mark Meadows. También hay en la lista republicanos que actuaron como electores falsos para el mandatario.

El regreso al "Frente de Georgia"

Este masivo despliegue administrativo representa la segunda fase de una ofensiva federal que comenzó a principios de este año de forma estrepitosa. El 28 de enero, agentes fuertemente equipados del FBI ejecutaron una impactante orden de registro en el centro de operaciones electorales del condado de Fulton, ubicado en Union City, a las afueras de Atlanta. En aquella ocasión, bajo la mirada atónita de los trabajadores locales y la cobertura inmediata de los medios, los agentes federales confiscaron más de 600 cajas que contenían la totalidad de las papeletas físicas emitidas en 2020, además de las cintas de las máquinas tabuladoras, las imágenes digitales de los votos y los padrones electorales completos del condado más populoso e históricamente demócrata de Georgia.

Aunque el reciente memorando filtrado por la prensa nacional evita definir explícitamente la naturaleza profunda de la investigación penal, personas familiarizadas con los procesos del Departamento de Justicia (DOJ) ratificaron que el inusual esfuerzo busca procesar la gigantesca montaña de datos extraída en la redada de enero. El Gobierno federal ha sostenido de forma oficial que su intervención se ampara en la investigación de supuestas "irregularidades graves que ocurrieron durante la elección presidencial de 2020 en dicho condado".

La reacción de las autoridades locales del condado de Fulton ha sido de cautela y reserva. Un portavoz oficial de la administración local declinó emitir comentarios formales al ser consultado por la BBC, argumentando las estrictas restricciones legales que imperan sobre una investigación federal que sigue en curso. No obstante, en los pasillos de los juzgados locales la tensión es evidente: en mayo pasado, un juez federal, J. P. Boulee, asestó un duro golpe a la defensa del condado al rechazar una moción que solicitaba la devolución inmediata de los materiales electorales incautados por el FBI.

La sombra de la interferencia política

El operativo conocido en las últimas horas ha vuelto a encender los debates sobre la politización de las instituciones de seguridad en EEUU. Donald Trump, que asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025 tras su victoria electoral a finales de 2024, ha sostenido de forma persistente -pero sin aportar pruebas judiciales validadas-, ni una que los resultados de 2020 en el estado de Georgia fueron manipulados mediante el conteo ilícito de votos emitidos por ciudadanos fallecidos, no residentes o mediante la alteración deliberada de las urnas.

Sin embargo, el historial oficial contradice estas afirmaciones. Los votos presidenciales del estado de Georgia en 2020 fueron sometidos a tres recuentos oficiales separados, incluido uno minucioso realizado de forma totalmente manual, y cada uno de ellos ratificó de manera consistente la victoria de Biden por un estrecho margen de poco menos de 12.000 sufragios.

También organismos de control bipartidistas, juntas de revisión de desempeño electoral e investigadores estatales concluyeron repetidamente que, si bien existieron errores logísticos menores propios de cualquier proceso masivo, no hubo rastro de fraude o malversación intencionada.

Organizaciones civiles como el Brennan Center for Justice han manifestado su profunda alarma ante lo que consideran un "uso instrumental de las fuerzas del orden para fines de venganza política". Sus analistas advierten que el origen de esta masiva investigación proviene de presiones internas dentro del propio Departamento de Justicia del actual gabinete. La orden de registro original de enero fue impulsada decisivamente por Kurt Olsen, un abogado que en su momento asesoró los esfuerzos legales particulares para revertir la derrota de Trump en 2020 y que posteriormente fue integrado al Departamento de Justicia en una oficina especial basada en Miami.

La misión de dicha unidad, según AP, es investigar una supuesta "gran conspiración" de exfuncionarios de las eras de Barack Obama y Joe Biden para descarrilar las agendas conservadoras.

Un simpatizante de Donald Trump, en una manifestación bajo el lema "Stop The Steal" (Detengan el robo) frente al Capitolio del estado de Georgia, el 28 de noviembre de 2020. by Rich von Biberstein / Icon Sportswire

De desafíos y fantasmas

La celeridad exigida en el memorando para concluir la revisión a mediados de julio plantea interrogantes cruciales en el ámbito legal. Expertos en derecho penal estadounidense señalan en los medios norteamericanos que el FBI se enfrenta a una barrera de tiempo infranqueable: el estatuto de limitaciones estándar de cinco años aplicable a la mayoría de los delitos electorales federales expiró técnicamente durante el año pasado.

Para que el Departamento de Justicia pueda procesar formalmente a cualquier funcionario u organización de Georgia por los eventos de 2020, los fiscales federales tendrían que formular cargos mucho más amplios y complejos, como el de conspiración institucional contra el Estado, una vía que aún permanece en el terreno de la incertidumbre legal.

A pesar de estas limitaciones de tiempo, la retórica oficial no ha bajado el tono. El controvertido director del FBI, Kash Patel, nombrado por Trump tras su retorno al poder en este segundo mandato, insinuó públicamente en abril que Justicia procedería pronto a realizar arrestos masivos relacionados con los comicios de 2020. Aunque dichas detenciones aún no se han materializado, las acciones actuales sugieren que el aparato estatal se está moviendo con determinación.

Por otro lado, diversos observadores políticos locales apuntan a que el verdadero foco de esta gigantesca movilización no radica únicamente en lo ocurrido seis años atrás, sino en el panorama político inmediato: con las elecciones legislativas de mitad de mandato programadas para noviembre, o sea, a la vuelta de la esquina, críticos de la Casa Blanca sugieren que la intervención sistemática del FBI quiere busca enviar un mensaje disuasorio, hasta intimidatorio, a los trabajadores electorales. Así, sentaría precedentes legales para intervenir directamente en el escrutinio de futuros comicios. Serán en 2028.

"El hecho de movilizar a más de dos centenares de analistas de todo el país para escudriñar documentos archivados de 2000, en lugar de combatir el crimen organizado o las amenazas cibernéticas actuales, demuestra un cambio radical en las prioridades del buró", comentó un exalto cargo de la inteligencia civil al Washington Post, bajo condición de anonimato.